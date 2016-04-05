Hotab написав:Faceless , мене теж дивує, що ЛАД наче і не дурний абсолютно, але інколи вміє щось увімкнути «не розумію!»
А мене дивує, що Hotab і Faceless, наче перший день на форумі, виказують стурбованість махровому пропагандону, який чітко та невпинно гне свою лінію підтримки ворога, звісно свідомо, бо він
Hotab написав:... наче і не дурний абсолютно..
і добре вміє вмикати дурня, коли треба. Таких колаборантів ще пошукати.
ПС. Зе - красавчик: "Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО? Нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися. Нарешті варто визначити алгоритм, коли й у результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. https://gordonua.com/ukr/news/war/zelen ... 67305.html
amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.
щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі. P.S. Я не про те що не потрібно звільняти P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)
Радиактивна пустеля - це набагато краще ніж територія заселена кацапами. Тому що радиактивність розсіється з часом, а кацапи тільки розмножуються.
amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.
Наслідки разів в 10 менші за Чорнобиль. А до чого тут гривня я взагалі хз. Ринок існує, просто люди більш адекватно оцінюють ситуацію ніж ви.
Ну, по-перше, ця цитата перенесена модераторами з валютної гілки. По-друге, якщо ви вважаєте що підрив дамби це все і на цьому все закінчиться ну я не знаю що вам сказати... ЗАЕС це тільки питання часу.
amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.
Наслідки разів в 10 менші за Чорнобиль. А до чого тут гривня я взагалі хз. Ринок існує, просто люди більш адекватно оцінюють ситуацію ніж ви.
Ну, по-перше, ця цитата перенесена модераторами з валютної гілки. По-друге, якщо ви вважаєте що підрив дамби це все і на цьому все закінчиться ну я не знаю що вам сказати... ЗАЕС це тільки питання часу.
ЗАЕС зараз фактичн оне працює. Можливо, її доведеться консервувати. А сам по собі підрив дамби й порівнювати не можна з Чорнобилем. Так, непоправна шкода екосистемам буде (як була і при створенні водосховища), але рівень води спаде за кілька днів і безпосередньої небезпеки після того не буде.
amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.
щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі. P.S. Я не про те що не потрібно звільняти P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)
Радиактивна пустеля - це набагато краще ніж територія заселена кацапами. Тому що радиактивність розсіється з часом, а кацапи тільки розмножуються.
З Відня вам видніше що краще. Скільки там період напіврозпаду основних р/а елементів не нагадаєте? У Стронцію здається 30000 років? Можна до липня 32023 р. зачекати з повернення до Києва, "прелесть" від такої витримки тільки ціну набере. Може ви забули чи не в курсі, кацапи слава богу вже давно від'ємно розмножуються і врешті решт таки настане час, коли ця пошесть перестане погрожувати світу.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 06 чер, 2023 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:ЗАЕС зараз фактичн оне працює. Можливо, її доведеться консервувати. А сам по собі підрив дамби й порівнювати не можна з Чорнобилем. Так, непоправна шкода екосистемам буде (як була і при створенні водосховища), але рівень води спаде за кілька днів і безпосередньої небезпеки після того не буде.
Важко сказати скільки та якого "добра" накопичено в грязюці на дні водосховища, і ці відкладення підсохнуть та почнуть вивітрюватися з часом. Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?