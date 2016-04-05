Нарешті є змога написати. Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну) Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...) А тоді вже "пішла жара" по орках! Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували👍 Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
Успіх написав:Нарешті є змога написати. Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну) Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...) А тоді вже "пішла жара" по орках! Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html