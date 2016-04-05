Нарешті є змога написати. Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну) Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...) А тоді вже "пішла жара" по орках! Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували👍 Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
Успіх написав:Нарешті є змога написати. Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну) Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...) А тоді вже "пішла жара" по орках! Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html
drevlyanin написав: Важко сказати скільки та якого "добра" накопичено в грязюці на дні водосховища, і ці відкладення підсохнуть та почнуть вивітрюватися з часом. Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?
Выше по течению находится половина промышленных предприятий, начиная от Запорожья и вниз по течению, когда то проезжал в Запорожье небольшую ярко оранжевую речушку, спросил у местного почему она оранжевая.. ответ великолепен - так она постоянно такого цвета, с заводов что-то сливают. Правда было это очень давно. И впадала она в Днепр, а сколько гвна за всё время существования Каховского водохранилища туда слили с предприятий остаётся только гадать, 70 лет прошло. Мы с отбросами воюем, здесь нужно наперед просчитывать самые худшие варианты, они на своих плюют, а на чужой земле и подавно всё превращают руины
drevlyanin написав: Важко сказати скільки та якого "добра" накопичено в грязюці на дні водосховища, і ці відкладення підсохнуть та почнуть вивітрюватися з часом. Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?
Выше по течению находится половина промышленных предприятий, начиная от Запорожья и вниз по течению, когда то проезжал в Запорожье небольшую ярко оранжевую речушку, спросил у местного почему она оранжевая.. ответ великолепен - так она постоянно такого цвета, с заводов что-то сливают. Правда было это очень давно. И впадала она в Днепр, а сколько гвна за всё время существования Каховского водохранилища туда слили с предприятий остаётся только гадать, 70 лет прошло. Мы с отбросами воюем, здесь нужно наперед просчитывать самые худшие варианты, они на своих плюют, а на чужой земле и подавно всё превращают руины