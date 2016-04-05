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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4298429943004301>
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:28

І орки - НЕ цілі, і раки - ситі))

Нарешті є змога написати.
Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну)
Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...)
А тоді вже "пішла жара" по орках!
Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували👍
Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29

  Hotab написав:Faceless , мене теж дивує, що ЛАД наче і не дурний абсолютно, але інколи вміє щось увімкнути «не розумію!»
.

Він це навмисно робитт
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Нарешті є змога написати.
Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну)
Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...)
А тоді вже "пішла жара" по орках!
Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували
Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
Красунчики
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:32

Китай типу відреагував...

У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html

Одразу видно, кому це вигідно.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:...А тоді вже "пішла жара" по орках!
Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували👍
Тобто орки своїм підривом дамби зазнали більше втрат, ніж до цього?

Своєю вихідною (зруйнуванням ГЕС) вони явно бояться ЗСУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:58

  drevlyanin написав:Може ви забули чи не в курсі, кацапи слава богу вже давно від'ємно розмножуються і врешті решт таки настане час, коли ця пошесть перестане погрожувати світу.

Смотрел видео из Мариуполя, понаехали какие то чеченцы с таджиками, а в центре Бердянска люди восточных кровей лезгинку танцуют на день города. Такие вот дела
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:07

  drevlyanin написав:
Важко сказати скільки та якого "добра" накопичено в грязюці на дні водосховища, і ці відкладення підсохнуть та почнуть вивітрюватися з часом. Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?

Выше по течению находится половина промышленных предприятий, начиная от Запорожья и вниз по течению, когда то проезжал в Запорожье небольшую ярко оранжевую речушку, спросил у местного почему она оранжевая.. ответ великолепен - так она постоянно такого цвета, с заводов что-то сливают. Правда было это очень давно. И впадала она в Днепр, а сколько гвна за всё время существования Каховского водохранилища туда слили с предприятий остаётся только гадать, 70 лет прошло. Мы с отбросами воюем, здесь нужно наперед просчитывать самые худшие варианты, они на своих плюют, а на чужой земле и подавно всё превращают руины
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:12

  hume написав:
  drevlyanin написав:
Важко сказати скільки та якого "добра" накопичено в грязюці на дні водосховища, і ці відкладення підсохнуть та почнуть вивітрюватися з часом. Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?

Выше по течению находится половина промышленных предприятий, начиная от Запорожья и вниз по течению, когда то проезжал в Запорожье небольшую ярко оранжевую речушку, спросил у местного почему она оранжевая.. ответ великолепен - так она постоянно такого цвета, с заводов что-то сливают. Правда было это очень давно. И впадала она в Днепр, а сколько гвна за всё время существования Каховского водохранилища туда слили с предприятий остаётся только гадать, 70 лет прошло. Мы с отбросами воюем, здесь нужно наперед просчитывать самые худшие варианты, они на своих плюют, а на чужой земле и подавно всё превращают руины

До кого-то что-то начало доходить
pesikot
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:53

  pesikot написав:До кого-то что-то начало доходить

До меня это дошло ещё в марте прошлого года, когда соседа хоронил без головы.
hume
 
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