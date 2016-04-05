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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4298429943004301
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:08

  flyman написав:
  amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

73% ще не осозналі,

Для осознанія потрібно повязати елементарні речі - Каховську ГЕС і Чонгар.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не могут подтвердить причастность россии к произошедшему, заявил представитель Белого дома Кирби

Он добавил, что Вашингтон сотрудничает с Киевом, чтобы собрать больше информации.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html

Одразу видно, кому це вигідно.

Китаю, Індії та Африці вже час задумуватися над картками на їжу.
Каховське водосховище почали будувати у 1952, а заповнилося воно в 1958. Тобто мінімальні проблеми зі зрошенням Півдня України та Криму - це на 5 років. Враховуючи ще й те, що 2/3 зернового експорту орків йде через Азовське море, де 100% будуть "логістичні проблеми" через певний час, і не виключено, що проблеми достатньо тривалі покупцям російської "дешевої" нафти час задуматися про картки на їжу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:40

  Denik написав:
  fler написав:У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html

Одразу видно, кому це вигідно.

Китаю, Індії та Африці вже час задумуватися над картками на їжу.
Каховське водосховище почали будувати у 1952, а заповнилося воно в 1958. Тобто мінімальні проблеми зі зрошенням Півдня України та Криму - це на 5 років. Враховуючи ще й те, що 2/3 зернового експорту орків йде через Азовське море, де 100% будуть "логістичні проблеми" через певний час, і не виключено, що проблеми достатньо тривалі покупцям російської "дешевої" нафти час задуматися про картки на їжу.

Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.

Щоб її відновити. Треба:
- відігнати орків хоча б до адмінкордону з Кримом.
- виконати проектні роботи на дамбу разом з новою електростанцією. Електростанція там буде вдвічі-втричі більш потужною. Знайти робітників у військовий час. Збудувати дамбу хоча б з гідрозатворами і оновленим шлюзом. + рік на наповнення. Все одно років 5 до якогось повернення до нормальності.
Ну і якщо подивитися на віково-статеву піраміду населення землі, то найбільша вікова група зараз - це діти від 5 до 10 років.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... s_2023.svg
А вони протягом наступних 5 років менше їсти точно не стануть.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:56

flyman те як воно зруйноване ми побачимо не сьогодні + об'єм води в горі більший при руйнуванні 8 метрів це не половина води
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:33

  flyman написав:Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.

Да откуда ты то знаешь, эксперты говорят 50/50. Пока непонятно
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:37

  Denik написав:
  flyman написав:Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.

Щоб її відновити. Треба:
- відігнати орків хоча б до адмінкордону з Кримом.
- виконати проектні роботи на дамбу разом з новою електростанцією. Електростанція там буде вдвічі-втричі більш потужною. Знайти робітників у військовий час. Збудувати дамбу хоча б з гідрозатворами і оновленим шлюзом. + рік на наповнення. Все одно років 5 до якогось повернення до нормальності.
Ну і якщо подивитися на віково-статеву піраміду населення землі, то найбільша вікова група зараз - це діти від 5 до 10 років.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... s_2023.svg
А вони протягом наступних 5 років менше їсти точно не стануть.

Навіщо робити те, що робили комуняки? Залити знову Дніпровські пороги і створити велике болото, яке створювалося тільки заради того, щоб ішла вода в Крим, який тоді передали УРСР для його відновлення? Навіщо ходити знову по тим самим граблям?
Давай ще один мега проект. Відбудова і запуск ЧАЕС. Нуашо, дітки їстки хочуть.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:43

  airmax78 написав:
  Letusrock написав:
  amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.


щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі.
P.S. Я не про те що не потрібно звільняти
P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)

Радиактивна пустеля - це набагато краще ніж територія заселена кацапами. Тому що радиактивність розсіється з часом, а кацапи тільки розмножуються.

Хронический алкоголизм, тяга к "современным" наркотиам типа "крокодила", повальное увлечение АУЕ и пригожинкской тюремной аурой приведёт к тому что у них даже буряты с башкирами передохнут лет через 50. Может только якуты с каряками и останутся, ~ 300тыс. первых и полста тыс. вторых.
Надо им с легионами РДК гуманитарные конвои с Хортицей и Хлибным Даром отправлять, только с сюрпризами - в каждом ящичке - один "пузырёк" метильчиком :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:44

  GALeon написав:США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не могут подтвердить причастность россии к произошедшему, заявил представитель Белого дома Кирби

Он добавил, что Вашингтон сотрудничает с Киевом, чтобы собрать больше информации.


"США мають розвіддані, які підтверджують, що саме росія підірвала Каховську ГЕС - NBC

https://www.nbcnews.com/news/world/live ... #rcrd13603


Адміністрація Байдена може незабаром оприлюднити цю інформацію.

🇺🇦Реальная Война 20:06"
alibob
 
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