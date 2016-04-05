fler написав:У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html
Одразу видно, кому це вигідно.
Китаю, Індії та Африці вже час задумуватися над картками на їжу. Каховське водосховище почали будувати у 1952, а заповнилося воно в 1958. Тобто мінімальні проблеми зі зрошенням Півдня України та Криму - це на 5 років. Враховуючи ще й те, що 2/3 зернового експорту орків йде через Азовське море, де 100% будуть "логістичні проблеми" через певний час, і не виключено, що проблеми достатньо тривалі покупцям російської "дешевої" нафти час задуматися про картки на їжу.
fler написав:У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html
Одразу видно, кому це вигідно.
Китаю, Індії та Африці вже час задумуватися над картками на їжу. Каховське водосховище почали будувати у 1952, а заповнилося воно в 1958. Тобто мінімальні проблеми зі зрошенням Півдня України та Криму - це на 5 років. Враховуючи ще й те, що 2/3 зернового експорту орків йде через Азовське море, де 100% будуть "логістичні проблеми" через певний час, і не виключено, що проблеми достатньо тривалі покупцям російської "дешевої" нафти час задуматися про картки на їжу.
Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.
flyman написав:Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.
Щоб її відновити. Треба: - відігнати орків хоча б до адмінкордону з Кримом. - виконати проектні роботи на дамбу разом з новою електростанцією. Електростанція там буде вдвічі-втричі більш потужною. Знайти робітників у військовий час. Збудувати дамбу хоча б з гідрозатворами і оновленим шлюзом. + рік на наповнення. Все одно років 5 до якогось повернення до нормальності. Ну і якщо подивитися на віково-статеву піраміду населення землі, то найбільша вікова група зараз - це діти від 5 до 10 років. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... s_2023.svg А вони протягом наступних 5 років менше їсти точно не стануть.
flyman написав:Зруйнована лише верхня частина дамби, так що не потрібно з нуля заповнювати 5 років.
Щоб її відновити. Треба: - відігнати орків хоча б до адмінкордону з Кримом. - виконати проектні роботи на дамбу разом з новою електростанцією. Електростанція там буде вдвічі-втричі більш потужною. Знайти робітників у військовий час. Збудувати дамбу хоча б з гідрозатворами і оновленим шлюзом. + рік на наповнення. Все одно років 5 до якогось повернення до нормальності. Ну і якщо подивитися на віково-статеву піраміду населення землі, то найбільша вікова група зараз - це діти від 5 до 10 років. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... s_2023.svg А вони протягом наступних 5 років менше їсти точно не стануть.
Навіщо робити те, що робили комуняки? Залити знову Дніпровські пороги і створити велике болото, яке створювалося тільки заради того, щоб ішла вода в Крим, який тоді передали УРСР для його відновлення? Навіщо ходити знову по тим самим граблям? Давай ще один мега проект. Відбудова і запуск ЧАЕС. Нуашо, дітки їстки хочуть.
amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.
щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі. P.S. Я не про те що не потрібно звільняти P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)
Радиактивна пустеля - це набагато краще ніж територія заселена кацапами. Тому що радиактивність розсіється з часом, а кацапи тільки розмножуються.
Хронический алкоголизм, тяга к "современным" наркотиам типа "крокодила", повальное увлечение АУЕ и пригожинкской тюремной аурой приведёт к тому что у них даже буряты с башкирами передохнут лет через 50. Может только якуты с каряками и останутся, ~ 300тыс. первых и полста тыс. вторых. Надо им с легионами РДК гуманитарные конвои с Хортицей и Хлибным Даром отправлять, только с сюрпризами - в каждом ящичке - один "пузырёк" метильчиком