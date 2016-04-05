Вроде как в Румынии сейсмографы зафиксировали некую активность к 3 ночи.
Логично предположить, что подорвали из той части, которая внутри и находится под водой. (Когда то в далёкие годы в школе ездили на экскурсию на плотину, территория, подстанция, машзал и точно помню, что рассказывали ещё про одно помещение внутри плотины, куда вход строго ограничен.) Логично предположить, что для этого и поднимали воду к рекордным отметкам, чтоб полностью скрыть взрыв под водой
hume написав:Вроде как в Румынии сейсмографы зафиксировали некую активность к 3 ночи.
Логично предположить, что подорвали из той части, которая внутри и находится под водой. (Когда то в далёкие годы в школе ездили на экскурсию на плотину, территория, подстанция, машзал и точно помню, что рассказывали ещё про одно помещение внутри плотины, куда вход строго ограничен.) Логично предположить, что для этого и поднимали воду к рекордным отметкам, чтоб полностью скрыть взрыв под водой
Поржал с ещё одной теории - развалилась))
"мост устал" (с) пам"ятаю, що колись розказували експерди, що підірвати дамбу потрібно багато вагонів ТНТ
fler написав:У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html
Одразу видно, кому це вигідно.
Китаю, Індії та Африці вже час задумуватися над картками на їжу. Каховське водосховище почали будувати у 1952, а заповнилося воно в 1958. Тобто мінімальні проблеми зі зрошенням Півдня України та Криму - це на 5 років. Враховуючи ще й те, що 2/3 зернового експорту орків йде через Азовське море, де 100% будуть "логістичні проблеми" через певний час, і не виключено, що проблеми достатньо тривалі покупцям російської "дешевої" нафти час задуматися про картки на їжу.
Вы немного преувеличиваете нашу с рашкой долю в производстве зерна в мировом пуле. И не забывайте что когда на планете жило 5,5-6-6,5млрд то кормили не мы, а нас, а мы как СССР платили за канадский хлеб нефтью по 8$ за баррель 40 лет назад. Китайцы кстати хлеб почти не едят, кроме мусульман, а в Индию рашка и через иранских перекупов продавать его сможет, как и нефть сейчас
hume написав:Вроде как в Румынии сейсмографы зафиксировали некую активность к 3 ночи.
Логично предположить, что подорвали из той части, которая внутри и находится под водой. (Когда то в далёкие годы в школе ездили на экскурсию на плотину, территория, подстанция, машзал и точно помню, что рассказывали ещё про одно помещение внутри плотины, куда вход строго ограничен.) Логично предположить, что для этого и поднимали воду к рекордным отметкам, чтоб полностью скрыть взрыв под водой
Поржал с ещё одной теории - развалилась))
"мост устал" (с) пам"ятаю, що колись розказували експерди, що підірвати дамбу потрібно багато вагонів ТНТ
В 41м Днепрогэс подорвали нкгбисты как раз вагоном(60т) тротила. А там бетона поболе и он потолще.