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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4299430043014302
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вроде как в Румынии сейсмографы зафиксировали некую активность к 3 ночи.

Логично предположить, что подорвали из той части, которая внутри и находится под водой. (Когда то в далёкие годы в школе ездили на экскурсию на плотину, территория, подстанция, машзал и точно помню, что рассказывали ещё про одно помещение внутри плотины, куда вход строго ограничен.) Логично предположить, что для этого и поднимали воду к рекордным отметкам, чтоб полностью скрыть взрыв под водой

Поржал с ещё одной теории - развалилась))
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:02

  hume написав:Вроде как в Румынии сейсмографы зафиксировали некую активность к 3 ночи.

Логично предположить, что подорвали из той части, которая внутри и находится под водой. (Когда то в далёкие годы в школе ездили на экскурсию на плотину, территория, подстанция, машзал и точно помню, что рассказывали ещё про одно помещение внутри плотины, куда вход строго ограничен.) Логично предположить, что для этого и поднимали воду к рекордным отметкам, чтоб полностью скрыть взрыв под водой

Поржал с ещё одной теории - развалилась))

"мост устал" (с)
пам"ятаю, що колись розказували експерди, що підірвати дамбу потрібно багато вагонів ТНТ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:25

  Denik написав:
  fler написав:У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html

Одразу видно, кому це вигідно.

Китаю, Індії та Африці вже час задумуватися над картками на їжу.
Каховське водосховище почали будувати у 1952, а заповнилося воно в 1958. Тобто мінімальні проблеми зі зрошенням Півдня України та Криму - це на 5 років. Враховуючи ще й те, що 2/3 зернового експорту орків йде через Азовське море, де 100% будуть "логістичні проблеми" через певний час, і не виключено, що проблеми достатньо тривалі покупцям російської "дешевої" нафти час задуматися про картки на їжу.

Вы немного преувеличиваете нашу с рашкой долю в производстве зерна в мировом пуле. И не забывайте что когда на планете жило 5,5-6-6,5млрд то кормили не мы, а нас, а мы как СССР платили за канадский хлеб нефтью по 8$ за баррель 40 лет назад.
Китайцы кстати хлеб почти не едят, кроме мусульман, а в Индию рашка и через иранских перекупов продавать его сможет, как и нефть сейчас
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:29

  flyman написав:
  hume написав:Вроде как в Румынии сейсмографы зафиксировали некую активность к 3 ночи.

Логично предположить, что подорвали из той части, которая внутри и находится под водой. (Когда то в далёкие годы в школе ездили на экскурсию на плотину, территория, подстанция, машзал и точно помню, что рассказывали ещё про одно помещение внутри плотины, куда вход строго ограничен.) Логично предположить, что для этого и поднимали воду к рекордным отметкам, чтоб полностью скрыть взрыв под водой

Поржал с ещё одной теории - развалилась))

"мост устал" (с)
пам"ятаю, що колись розказували експерди, що підірвати дамбу потрібно багато вагонів ТНТ

В 41м Днепрогэс подорвали нкгбисты как раз вагоном(60т) тротила.
А там бетона поболе и он потолще.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 00:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб прокоментуйте, якщо перетиналися, можливості таких пташок, в порівнянні з МІГ-29/F-16?


Австралия может передать Украине 41 истребитель F/A-18 Hornet, – СМИ

06 июня 2023 в 03:34
1824
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FA-18 Hornet, самолет, истребитель, Австралия, война в Украине
Фото: Википедия | FA-18 Hornet
По данным журналистов, Сидней, Вашингтон и Киев уже обсуждают возможность предоставить ВСУ самолеты, которые ранее планировали отправить на свалку.
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Австралия, Соединенные Штаты Америки и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву американских истребителей F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщило издание The Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что речь идет о 41 самолете Королевских военно-воздушных сил Австралии, которые ранее планировали просто списать.

Как отмечают журналисты, таким образом запрос президента Украины Владимира Зеленского касательно боевой авиации может быть частично выполнен.

Также сообщается, что Вашингтон, который недавно одобрил поставку Украине американских истребителей из других стран, отнесся к инициативе передать ВСУ F/A-18 Hornet "благосклонно".

F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Он является основным боевым самолетом ВМС США и состоит на вооружении ряда стран.

Напомним, что по данным The War Zone от 20 апреля, всего Королевские ВВС Австралии имеют 46 истребителей Hornet. В большинстве своем они модернизированы до стандарта А++. Сообщалось, что если самолеты не продадут частной компании в США, как планировалось, то их могут уничтожить.
drevlyanin
 
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