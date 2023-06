Додано: Сер 07 чер, 2023 00:41

Хотаб прокоментуйте, якщо перетиналися, можливості таких пташок, в порівнянні з МІГ-29/F-16?





Австралия может передать Украине 41 истребитель F/A-18 Hornet, – СМИ



Фото: Википедия | FA-18 Hornet

По данным журналистов, Сидней, Вашингтон и Киев уже обсуждают возможность предоставить ВСУ самолеты, которые ранее планировали отправить на свалку.

Австралия, Соединенные Штаты Америки и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву американских истребителей F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщило издание The Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники.



В публикации говорится, что речь идет о 41 самолете Королевских военно-воздушных сил Австралии, которые ранее планировали просто списать.



Как отмечают журналисты, таким образом запрос президента Украины Владимира Зеленского касательно боевой авиации может быть частично выполнен.



Также сообщается, что Вашингтон, который недавно одобрил поставку Украине американских истребителей из других стран, отнесся к инициативе передать ВСУ F/A-18 Hornet "благосклонно".



F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Он является основным боевым самолетом ВМС США и состоит на вооружении ряда стран.



Напомним, что по данным The War Zone от 20 апреля, всего Королевские ВВС Австралии имеют 46 истребителей Hornet. В большинстве своем они модернизированы до стандарта А++. Сообщалось, что если самолеты не продадут частной компании в США, как планировалось, то их могут уничтожить.