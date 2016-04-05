Єдине на що необхідно звернути увагу, що мова йде про F/A-18 Hornet, а не про глибоко модернізовані F/A-18E/F Super Hornet. Але у випадку, коли мова йде про 46 машин, які може поставити одна країна взагалі без загрози для власної обороноздатності, це вже не має значення. Тим паче рішення відносно них об'єктивно залежить лише від самої Австралії та США, які мають ухвалити дозвіл на реекспорт. Й це навіть легше за варіант з умовною європейською коаліцією F-16.
але все ж..
По-перше, F/A-18 Hornet в австралійських повітряних силах були модернізовані до рівня A++, яка фактично тотожна версії F/A-18C/D, з інтеграцією радара AN/APG-73.
Серед озброєння машини - ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM та ASRAAM, з номенклатури високоточного озброєння для ураження наземних цілей - все необхідне, від Paveway II та JDAM-ER до стелс AGM-158 JASSM та Harpoon.
flyman написав:Навіщо робити те, що робили комуняки? Залити знову Дніпровські пороги і створити велике болото, яке створювалося тільки заради того, щоб ішла вода в Крим, який тоді передали УРСР для його відновлення? Навіщо ходити знову по тим самим граблям? Давай ще один мега проект. Відбудова і запуск ЧАЕС. Нуашо, дітки їстки хочуть.
Плюсів якби по-більше буде. Там затоплена місцевість на зразок тої, що між Херсоном та Олешками - придатна лише під заповідник. З іншого боку замість малородючих земель зрошування дає дуже велику врожайність і можливість збирати 2 врожаї за літо. ГЕС, але більшої потужності дає можливість здійснювати ефективне добове регулювання як базової потужності АЕС так і нерівномірностей виробництва ВДЕ.
барабашов написав:Вы немного преувеличиваете нашу с рашкой долю в производстве зерна в мировом пуле. И не забывайте что когда на планете жило 5,5-6-6,5млрд то кормили не мы, а нас, а мы как СССР платили за канадский хлеб нефтью по 8$ за баррель 40 лет назад.
Аж ніяк не перебільшую. І населення землі 8+ мільярдів вже.
барабашов написав:Китайцы кстати хлеб почти не едят, кроме мусульман, а в Индию рашка и через иранских перекупов продавать его сможет, как и нефть сейчас
Ще є кукурудза та соя (олія та фураж). Вартість логістики через Іран буде космічною, бо немає як відповідних потужностей зернових терміналів на Каспійському морі так і залізниці через Іран з достатньою пропускною спроможністю. Врешті-решт ціна буде х2 та все одно картки на їжу.
Это война». США решили не препятствовать ударам Украины по территории России 21 час назад Обновлено: 19 часов назад
Город Шебекино, Белгородская область России Николай Гынгазов / ТАСС В президентской администрации США больше не опасаются, что помощь оружием Украине и перенос военных действий на российскую территорию заставят Москву пойти на эскалацию и втянуть в противостояние войска США и НАТО. Наоборот, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, теперь в Кремле не хотят распространения войны на другие страны из боязни, что это усилит военные позиции Украины и заставит Вашингтон дать ей те виды вооружений, которые он пока отказывается предоставлять.
В течение первого года войны высокопоставленные представители США неоднократно и публично предостерегали Киев от нанесения ударов по российской территории, особенно с использованием американского оружия. Законными целями в Вашингтоне называли только объекты в Крыму, поскольку это украинский регион, аннексированный Россией. «Мы не поощряем Украину и не помогаем ей наносить удары за пределами своих границ», — писал президент Джо Байден в колонке в мае 2022 г.
Однако приграничные области России уже не одну неделю подвергаются обстрелам, беспилотники атаковали не только нефтебазы, военные аэродромы и электроэнергетические объекты, но также Кремль и поместья путинской элиты на Рублевке, а поддерживаемые украинской военной разведкой россияне-диверсанты уже второй раз вторглись в Белгородскую область.
Но в Вашингтоне это не вызывает беспокойства. «Мы не собираемся расследовать это, — завил на прошлой неделе пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, участвовала ли Украина в организации ударов по Москве. — Мы не говорим им [украинцам], где наносить удары, а где не наносить, как им проводить свои операции».
Один из руководителей Пентагона сказал NYT:
Слушайте, это война. Такое на войне случается. Американские чиновники рассматривают операции на российской территории как подготовку к разворачивающемуся контрнаступлению, которое будет состоять из различных этапов.
«Ловкость рук фокусника». Украинские удары по территории России призваны отвлечь внимание от контрнаступления Российская армия оказалась неспособна добиться значимых успехов и сдала многие захваченные на начальном этапе войны территории. Она лишилась более 10 500 единиц военной техники, по данным проекта Oryx, который учитывает документально подтвержденные потери; израсходовала около двух третей ракетного арсенала; ее ВПК неспособен производить вооружения нужными темпами, особенно с учетом нехватки западной электроники; ей пришлось доставать со складов танки 1950-х годов, закупать дроны у Ирана и возвращать вооружения, ранее проданные Мьянме и Индии.
Расширение конфликта за счет втягивания в него США и стран НАТО способно еще больше осложнить положение российской армии. А опасения, что Москва может применить ядерное оружие, несколько улеглись; хотя, предупреждают американские чиновники, это может измениться, если Владимир Путин почувствует себя загнанным в угол.
Российские власти ничего не смогли противопоставить расширению НАТО за счет вступления в альянс Финляндии (в результате граница России с ним увеличилась вдвое) и скорого вступления Швеции. Ни Путин, ни другие руководители страны и вооруженных сил публично не реагируют на то, что война уже фактически идет в Белгородской области, откуда эвакуируют население, а «Русский добровольческий корпус» заявляет, что занял Новую Таволжанку — населенный пункт на 5000 жителей.
«Думаю, администрация [США] действительно изменила позицию, поняв, что Россия не просто проигрывает эту войну в стратегическом отношении, но и, скорее всего, в военном», — говорит Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна, которая была ведущим консультантом по России и Украине в администрации Барака Обамы.
С военной точки зрения бессмысленно все время держать оборонительную позицию и не пытаться заставить противника почувствовать, что ему тоже есть что терять, говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе:
Если вы ведете войну, нельзя просто отсиживаться и отдавать инициативу врагу. Согласно уставу ООН, каждая страна имеет право защищаться, так что нанесение России максимального урона крайне важно для Украины и с юридической, и с военной точки зрения, сказал Ходжес NYT.
По словам нынешних и бывших высокопоставленных американских, европейских и украинских чиновников, вторжение в Россию проукраинских диверсантов и налеты беспилотников на Москву действительно знаменуют собой начало запланированного контрнаступления. Такие действия направлены на то, чтобы нарушить военные планы российского командования, заставить его перебросить войска с линии фронта и подорвать веру российских граждан в свою армию, говорят они.
Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби.
Як повідомляє прес-служба "Укргідроенерго", масштаби катастрофи залишаються надзвичайними, попри те, що пік розливу води з Каховського водосховища вже минув.
"Станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними", - йдеться у повідомленні.