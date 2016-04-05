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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4301430243034304
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:09

  Letusrock написав:Київ розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області РФ, якщо такі надходитимуть.

Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з Бєлгородської області Росії, в якій проходять бойові дії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

Безглузда політична заява яка на руку рос.пропагандистам і не викликає в нашого народу нічого крім ненависті і образи.

Чому досі не заявлено про створення БНР із столицею в Шибекіно і не проведене волевиявлення народу БНР щодо цього?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чому досі не заявлено про створення БНР із столицею в Шибекіно і не проведене волевиявлення народу БНР щодо цього?

Тому що, слава богу, не кожен в нас президент, і таку дурню навіть зелені не утнуть.
lapay
 
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