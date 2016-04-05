Letusrock написав:Київ розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області РФ, якщо такі надходитимуть.
Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з Бєлгородської області Росії, в якій проходять бойові дії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.
Безглузда політична заява яка на руку рос.пропагандистам і не викликає в нашого народу нічого крім ненависті і образи.
Чому досі не заявлено про створення БНР із столицею в Шибекіно і не проведене волевиявлення народу БНР щодо цього?
барабашов написав:Вы немного преувеличиваете нашу с рашкой долю в производстве зерна в мировом пуле. И не забывайте что когда на планете жило 5,5-6-6,5млрд то кормили не мы, а нас, а мы как СССР платили за канадский хлеб нефтью по 8$ за баррель 40 лет назад.
Аж ніяк не перебільшую. І населення землі 8+ мільярдів вже.
Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.
Кстати население Африки при дефиците гондонов действительно прёт как на дрожжах и спид с эболой аж никак этому не могут помешать, а хлеб они жрут нормально в виде лепёшек там каких то и макарошек. И яйца они ещё наши любят,Хаттаб подтвердит. Там реально могут скоро битвы как в "Безумном Максе" за фуру с тушняком начаться. Х2 цены на харчи они с доходами 1-2-3$/день на рыло не переживут.
Не бывает такого, чтобы один тип самолета во всем превосходил все другие, у каждого есть свои сильные и слабы стороны. F/A-18 Hornet может работать как штурмовик; у него два двигателя - возрастает живучесть (реально возвращался на базу после попадания ракеты в один из двигателей); он палубный - имеет укороченный взлет и тормозной гак (возможность использовать короткие полосы).
Если нам нужны штурмовики, то F/A-18 неплохой выбор.
andrijk777 написав:Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.
Врожай України 2021 р - 85 млн.т. зерна і ще 20+ млн.т. олійних культур. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf - Світовий врожай всього - 2738 млн. т. . Доля України десь 3,7%. Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%. А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.
andrijk777 написав:Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.
Врожай України 2021 р - 85 млн.т. зерна і ще 20+ млн.т. олійних культур. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf - Світовий врожай всього - 2738 млн. т. . Доля України десь 3,7%. Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%. А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.
І з якого дива переживати нам за голодаючих Африки/Азії? У нас власних проблем нема?
Вся ситуация с подрывом Каховской ГЭС, мне напомнило ситуацию с МН-17
С МН-17, сперва Гиркинд писал
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе", - цинично пишет террорист.
И в российских новостях было
А вот когда поняли, что сбили МН-17, то включили заднюю, боковую, километровый боинг Начали отмазываться, плодя одну ложь за другой и обвинять Украину И писать, да, да, МН-17 сбит в небе над Украиной. Про "наше небо" забыто вообще
С Каховской ГЭС, тоже нечто подобное Вроде хотели чуток подорвать, но рукожопы и подорвали основательно Когда поняли, что наделали - ложь за ложью и обвинение Украины
Но вот, почему рашисты захотели подорвать Каховскую ГЭС ? Хоть немного, хоть много 1) Рашисты таки отходят, в качестве очередного "жеста доброй воли". 2) При отходе рашисты всегда уничтожают всё, что могут. Перед уходом из-под Чернигова, обстреляли Чернигов 30 марта. Тупо гатылы по городу. Это несравнимо с Каховкой, но тенденция прослеживается. При отходе - уничтожить всё, что могут, по-максимуму 3) Я не утверждаю, но возможно, что рашисты готовятся отойти от Запорожской АЭС и уничтожить там по-максимуму. Вряд ли, это будет радиоактивность, но могут подосрать знатно
andrijk777 написав:Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.
Врожай України 2021 р - 85 млн.т. зерна і ще 20+ млн.т. олійних культур. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf - Світовий врожай всього - 2738 млн. т. . Доля України десь 3,7%. Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%. А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.
По-перше Україна не зменшить врожай в 0. Тому про яку нестачу 100 млн. т. ви говорите - не зрозуміло. По-друге зерно можна замінити іншими продуктами, наприклад рисом. Якщо ціна сильно піде вверх ринок все порішає.
*між іншим минулого року в РФ був рекордний урожай зерна і вони не мали куди його продавати, ціни в середині РФ сильно впали.
А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...
andrijk777 написав:А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...
Згоден, сильно переоцінений позитивний вплив "голодаючої" Африки на цю війну.. в центрі Європи вже 15 місяців вбивають європейців і всім пох.., а голодні африканці примусять рф до миру? Скоріше навпаки це створить лише додаткові проблеми для Заходу
барабашов написав:а хлеб они жрут нормально в виде лепёшек там каких то и макарошек... Там реально могут скоро битвы как в "Безумном Максе" за фуру с тушняком начаться. Х2 цены на харчи они с доходами 1-2-3$/день на рыло не переживут.
Denik написав:Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%. А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.