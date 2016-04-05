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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4301430243034304
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:09

  Letusrock написав:Київ розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області РФ, якщо такі надходитимуть.

Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з Бєлгородської області Росії, в якій проходять бойові дії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

Безглузда політична заява яка на руку рос.пропагандистам і не викликає в нашого народу нічого крім ненависті і образи.

Чому досі не заявлено про створення БНР із столицею в Шибекіно і не проведене волевиявлення народу БНР щодо цього?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чому досі не заявлено про створення БНР із столицею в Шибекіно і не проведене волевиявлення народу БНР щодо цього?

Тому що, слава богу, не кожен в нас президент, і таку дурню навіть зелені не утнуть.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:36

  andrijk777 написав:
  Denik написав:
  барабашов написав:Вы немного преувеличиваете нашу с рашкой долю в производстве зерна в мировом пуле. И не забывайте что когда на планете жило 5,5-6-6,5млрд то кормили не мы, а нас, а мы как СССР платили за канадский хлеб нефтью по 8$ за баррель 40 лет назад.

Аж ніяк не перебільшую. І населення землі 8+ мільярдів вже.

Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.

Кстати население Африки при дефиците гондонов действительно прёт как на дрожжах и спид с эболой аж никак этому не могут помешать, а хлеб они жрут нормально в виде лепёшек там каких то и макарошек. И яйца они ещё наши любят,Хаттаб подтвердит.
Там реально могут скоро битвы как в "Безумном Максе" за фуру с тушняком начаться.
Х2 цены на харчи они с доходами 1-2-3$/день на рыло не переживут.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:50

Не бывает такого, чтобы один тип самолета во всем превосходил все другие, у каждого есть свои сильные и слабы стороны.
F/A-18 Hornet может работать как штурмовик; у него два двигателя - возрастает живучесть (реально возвращался на базу после попадания ракеты в один из двигателей); он палубный - имеет укороченный взлет и тормозной гак (возможность использовать короткие полосы).

Если нам нужны штурмовики, то F/A-18 неплохой выбор.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.

Врожай України 2021 р - 85 млн.т. зерна і ще 20+ млн.т. олійних культур.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf
- Світовий врожай всього - 2738 млн. т. . Доля України десь 3,7%.
Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%.
А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:27

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.

Врожай України 2021 р - 85 млн.т. зерна і ще 20+ млн.т. олійних культур.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf
- Світовий врожай всього - 2738 млн. т. . Доля України десь 3,7%.
Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%.
А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.

І з якого дива переживати нам за голодаючих Африки/Азії?
У нас власних проблем нема?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вся ситуация с подрывом Каховской ГЭС, мне напомнило ситуацию с МН-17

С МН-17, сперва Гиркинд писал
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе", - цинично пишет террорист.

И в российских новостях было

А вот когда поняли, что сбили МН-17, то включили заднюю, боковую, километровый боинг
Начали отмазываться, плодя одну ложь за другой и обвинять Украину
И писать, да, да, МН-17 сбит в небе над Украиной. Про "наше небо" забыто вообще

С Каховской ГЭС, тоже нечто подобное
Вроде хотели чуток подорвать, но рукожопы и подорвали основательно
Когда поняли, что наделали - ложь за ложью и обвинение Украины

Но вот, почему рашисты захотели подорвать Каховскую ГЭС ? Хоть немного, хоть много
1) Рашисты таки отходят, в качестве очередного "жеста доброй воли".
2) При отходе рашисты всегда уничтожают всё, что могут. Перед уходом из-под Чернигова, обстреляли Чернигов 30 марта. Тупо гатылы по городу. Это несравнимо с Каховкой, но тенденция прослеживается. При отходе - уничтожить всё, что могут, по-максимуму
3) Я не утверждаю, но возможно, что рашисты готовятся отойти от Запорожской АЭС и уничтожить там по-максимуму. Вряд ли, это будет радиоактивность, но могут подосрать знатно
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:31

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Ні, ви перебільшуєте і це очевидно якщо говорити мовою цифр а не бла-бла-бла.

Врожай України 2021 р - 85 млн.т. зерна і ще 20+ млн.т. олійних культур.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf
- Світовий врожай всього - 2738 млн. т. . Доля України десь 3,7%.
Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%.
А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.

По-перше Україна не зменшить врожай в 0. Тому про яку нестачу 100 млн. т. ви говорите - не зрозуміло.
По-друге зерно можна замінити іншими продуктами, наприклад рисом. Якщо ціна сильно піде вверх ринок все порішає.

*між іншим минулого року в РФ був рекордний урожай зерна і вони не мали куди його продавати, ціни в середині РФ сильно впали.

А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...


Згоден, сильно переоцінений позитивний вплив "голодаючої" Африки на цю війну..
в центрі Європи вже 15 місяців вбивають європейців і всім пох.., а голодні африканці примусять рф до миру?
Скоріше навпаки це створить лише додаткові проблеми для Заходу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49

  барабашов написав:а хлеб они жрут нормально в виде лепёшек там каких то и макарошек...
Там реально могут скоро битвы как в "Безумном Максе" за фуру с тушняком начаться. Х2 цены на харчи они с доходами 1-2-3$/день на рыло не переживут.

  Denik написав:Але справа в тому, що 80% зерна споживається там, де виробляється. Світова торгівля складає всього 500 млн.т., або 20%.
А от 100 млн. т . - можлива нестача експорту з росії та України вже дуже боляче відіб'ється по країнах-імпортерах.

Нічого страшного з африканцями не станеться, адже світові ціни на зернові сягнули історичного мінімуму. Рецесія! При цьому зниження зернового експорту дозволить підтримати ціни.
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao ... -in-may/en
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