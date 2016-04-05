Додано: Сер 07 чер, 2023 17:19

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе", - цинично пишет террорист.

Вся ситуация с подрывом Каховской ГЭС, мне напомнило ситуацию с МН-17С МН-17, сперва Гиркинд писалИ в российских новостях былоА вот когда поняли, что сбили МН-17, то включили заднюю, боковую, километровый боингНачали отмазываться, плодя одну ложь за другой и обвинять УкраинуИ писать, да, да, МН-17 сбит в небе над Украиной. Про "наше небо" забыто вообщеС Каховской ГЭС, тоже нечто подобноеВроде хотели чуток подорвать, но рукожопы и подорвали основательноКогда поняли, что наделали - ложь за ложью и обвинение УкраиныНо вот, почему рашисты захотели подорвать Каховскую ГЭС ? Хоть немного, хоть многоРашисты таки отходят, в качестве очередного "жеста доброй воли".При отходе рашисты всегда уничтожают всё, что могут. Перед уходом из-под Чернигова, обстреляли Чернигов 30 марта. Тупо гатылы по городу. Это несравнимо с Каховкой, но тенденция прослеживается. При отходе - уничтожить всё, что могут, по-максимумуЯ не утверждаю, но возможно, что рашисты готовятся отойти от Запорожской АЭС и уничтожить там по-максимуму. Вряд ли, это будет радиоактивность, но могут подосрать знатно