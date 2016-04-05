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Додано: Сер 07 чер, 2023 19:23
Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?
Додано: Сер 07 чер, 2023 19:52
Додано: Сер 07 чер, 2023 20:01
Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.
Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше.
Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.
Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.
Востаннє редагувалось fler в Сер 07 чер, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 чер, 2023 20:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проблеми для нас немає. Відповідь дуже проста: хто з країн Африки або Азії приєднався до нафтового ембарго або хоча б до стелі на російську нафту? Ніхто.
Так нехай тепер їдять "дешеву" російську нафту.
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