Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 чер, 2023 19:23
Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?
Schmit
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Додано: Сер 07 чер, 2023 19:52
Schmit написав:
Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?
ООН и наши партнеры. Шоб "Африка не голодала, а то она Западом недовольна".
И чтобы зерновой коридор работал.
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Starikan
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:01
Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.
https://rubryka.com/2023/06/07/zhytelya ... kontrolyu/
Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше.
Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.
Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.
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fler
в Сер 07 чер, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:02
andrijk777 написав:
А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...
Проблеми для нас немає. Відповідь дуже проста: хто з країн Африки або Азії приєднався до нафтового ембарго або хоча б до стелі на російську нафту? Ніхто.
Так нехай тепер їдять "дешеву" російську нафту.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:23
Schmit написав:
Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?
чи не хто "подивитися в очі" і "зустрітися десь посередині"
flyman
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:30
Starikan написав: Schmit написав:
Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?
ООН и наши партнеры. Шоб "Африка не голодала, а то она Западом недовольна".
И чтобы зерновой коридор работал.
Достаточно?
Нещодавно британське агентство новин «Ройтерз» повідомило про переговори України з РФ щодо експорту російського аміаку через український відрізок трубопроводу Тольятті – Одеса.
Schmit
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:18
alibob написав: GALeon написав:
США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не могут подтвердить причастность россии к произошедшему, заявил представитель Белого дома Кирби
Он добавил, что Вашингтон сотрудничает с Киевом, чтобы собрать больше информации.
"США мають розвіддані, які підтверджують, що саме росія підірвала Каховську ГЕС - NBC
https://www.nbcnews.com/news/world/live ... #rcrd13603
Адміністрація Байдена може незабаром оприлюднити цю інформацію.
Реальная Война 20:06"
Британия вслед за США отказалась называть рф виновной в теракте на Каховской ГЭС
Премьер министр страны Риши Сунак заявил, что британские спецслужбы и военные отрабатывают информацию о подрыве дамбы.
"Но если это окажется правдой, если окажется умышленным, это станет подтверждением ещё более глубокого упадка", – сказал Сунак.
https://www.unian.net/world/kto-vzorval ... an_channel
GALeon
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:48
GALeon написав:
Британия вслед за США отказалась называть рф виновной в теракте на Каховской ГЭС
Скорее всего, что без железных доказательств никто не будет выдвигать обвинения. Или, возможно, что доказательства есть, но пока не определились, а что делать-то с виновником.
Howl
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