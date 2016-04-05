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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4302430343044305
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:23


Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:52

  Schmit написав:Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?

ООН и наши партнеры. Шоб "Африка не голодала, а то она Западом недовольна".
И чтобы зерновой коридор работал.
Достаточно?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:01

Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.
https://rubryka.com/2023/06/07/zhytelya ... kontrolyu/

Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше.
Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.

Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.
Востаннє редагувалось fler в Сер 07 чер, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...

Проблеми для нас немає. Відповідь дуже проста: хто з країн Африки або Азії приєднався до нафтового ембарго або хоча б до стелі на російську нафту? Ніхто.
Так нехай тепер їдять "дешеву" російську нафту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:23

  Schmit написав:
Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?

чи не хто "подивитися в очі" і "зустрітися десь посередині"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:30

  Starikan написав:
  Schmit написав:Цікаво, хто додумався запропонувати прокачувати москальський аміак під час війни?

ООН и наши партнеры. Шоб "Африка не голодала, а то она Западом недовольна".
И чтобы зерновой коридор работал.
Достаточно?

Нещодавно британське агентство новин «Ройтерз» повідомило про переговори України з РФ щодо експорту російського аміаку через український відрізок трубопроводу Тольятті – Одеса.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alibob написав:
  GALeon написав:США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не могут подтвердить причастность россии к произошедшему, заявил представитель Белого дома Кирби

Он добавил, что Вашингтон сотрудничает с Киевом, чтобы собрать больше информации.


"США мають розвіддані, які підтверджують, що саме росія підірвала Каховську ГЕС - NBC

https://www.nbcnews.com/news/world/live ... #rcrd13603


Адміністрація Байдена може незабаром оприлюднити цю інформацію.

Реальная Война 20:06"
Британия вслед за США отказалась называть рф виновной в теракте на Каховской ГЭС

Премьер министр страны Риши Сунак заявил, что британские спецслужбы и военные отрабатывают информацию о подрыве дамбы.

"Но если это окажется правдой, если окажется умышленным, это станет подтверждением ещё более глубокого упадка", – сказал Сунак.

https://www.unian.net/world/kto-vzorval ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Британия вслед за США отказалась называть рф виновной в теракте на Каховской ГЭС
Скорее всего, что без железных доказательств никто не будет выдвигать обвинения. Или, возможно, что доказательства есть, но пока не определились, а что делать-то с виновником.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:58

  fler написав:Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.
https://rubryka.com/2023/06/07/zhytelya ... kontrolyu/

Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше.
Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.

Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.


Люба, fler.

Не панікуйте. Все не так страшно на ЗАЕС поки ще. По перше, вода для охолодження реакторів набрана в спеціальну заводь біля станції, яка там ще і не одна. По друге, всі реактори знаходяться в режимі "стоп" вже деякий час. Іншими словами - вони не працюють, тому майже не потребують води для охолодження, поки реактори не запустили знову. Крім того є насоси для заповнення резервних резервуарів водою для охолодження у таких випадках із скважин. Не забувайте, що станція сучасна і безпека продумана від таких випадків.

Страшно те, що на ЗАЕС знаходяться окупанти. З трішки гарного - що серед них вже нема чеченів, бурятів та інших не дуже розуміючих в атомних станціях людей на опіатах, що можуть допустити аварію, витік радіації та інше по дурості. Їх замінили на більш адекватних військових, які ще думають, що іх мета це звільнення кого-то ще там, та представників Россатому.

З паганого - окупанти активно почали мародерити та вивозити все з Енергодару, що є цінним. Все це є доказом того, що Россатом готується покинути Енергодар, попередьо повністю його пограбував. Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна. Аварії робити у них досвід є, як ми знаєм по ЧАЕС.

Молимося за вас, щоб вода почала сходити скоріше. Дуже сподіваюсь, що підйом води закінчився вже.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:43

  fler написав:Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.

Потихеньку тікають.
https://t.me/military_u/15849
UPD: Ще таке https://t.me/novostiniko/36708
Water
 
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