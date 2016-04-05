Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше. Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.
Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.
Востаннє редагувалось fler в Сер 07 чер, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...
Проблеми для нас немає. Відповідь дуже проста: хто з країн Африки або Азії приєднався до нафтового ембарго або хоча б до стелі на російську нафту? Ніхто. Так нехай тепер їдять "дешеву" російську нафту.
Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше. Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.
Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.
Люба, fler.
Не панікуйте. Все не так страшно на ЗАЕС поки ще. По перше, вода для охолодження реакторів набрана в спеціальну заводь біля станції, яка там ще і не одна. По друге, всі реактори знаходяться в режимі "стоп" вже деякий час. Іншими словами - вони не працюють, тому майже не потребують води для охолодження, поки реактори не запустили знову. Крім того є насоси для заповнення резервних резервуарів водою для охолодження у таких випадках із скважин. Не забувайте, що станція сучасна і безпека продумана від таких випадків.
Страшно те, що на ЗАЕС знаходяться окупанти. З трішки гарного - що серед них вже нема чеченів, бурятів та інших не дуже розуміючих в атомних станціях людей на опіатах, що можуть допустити аварію, витік радіації та інше по дурості. Їх замінили на більш адекватних військових, які ще думають, що іх мета це звільнення кого-то ще там, та представників Россатому.
З паганого - окупанти активно почали мародерити та вивозити все з Енергодару, що є цінним. Все це є доказом того, що Россатом готується покинути Енергодар, попередьо повністю його пограбував. Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна. Аварії робити у них досвід є, як ми знаєм по ЧАЕС.
Молимося за вас, щоб вода почала сходити скоріше. Дуже сподіваюсь, що підйом води закінчився вже.