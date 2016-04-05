Додано: Сер 07 чер, 2023 21:58

fler написав: Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.

https://rubryka.com/2023/06/07/zhytelya ... kontrolyu/



Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках. Сьогодні таких вже значно менше.

Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.



Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка. Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.Можу констатувати, що народ із Мико почав виїжджати ще вчора вранці. Багато машин було на заправках.Пляжі добре підтопило. У моєму районі станом на зараз берегова лінія змістилася десь на 25 метрів. Наш мер пише про підйом рівня води на 77 см (це було на 15-00), а на 18-00 - вже 82 см.Дуже сподіваюся, що на Кінбурні кацапів вже змило. Хто знає інфу, киньте сюди, б-ласка.

Люба, fler.Не панікуйте. Все не так страшно на ЗАЕС поки ще. По перше, вода для охолодження реакторів набрана в спеціальну заводь біля станції, яка там ще і не одна. По друге, всі реактори знаходяться в режимі "стоп" вже деякий час. Іншими словами - вони не працюють, тому майже не потребують води для охолодження, поки реактори не запустили знову. Крім того є насоси для заповнення резервних резервуарів водою для охолодження у таких випадках із скважин. Не забувайте, що станція сучасна і безпека продумана від таких випадків.Страшно те, що на ЗАЕС знаходяться окупанти. З трішки гарного - що серед них вже нема чеченів, бурятів та інших не дуже розуміючих в атомних станціях людей на опіатах, що можуть допустити аварію, витік радіації та інше по дурості. Їх замінили на більш адекватних військових, які ще думають, що іх мета це звільнення кого-то ще там, та представників Россатому.З паганого - окупанти активно почали мародерити та вивозити все з Енергодару, що є цінним. Все це є доказом того, що Россатом готується покинути Енергодар, попередьо повністю його пограбував. Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна. Аварії робити у них досвід є, як ми знаєм по ЧАЕС.Молимося за вас, щоб вода почала сходити скоріше. Дуже сподіваюсь, що підйом води закінчився вже.