Da der Kachowka-Damm von den Russen besetzt sei, könne er keine Belege für die Sprengung des Damms durch Putins Truppen präsentieren. „Welche Beweise können wir haben? Wenn wir vor Ort sein werden, dann werden wir Beweise sammeln.“ Daran sollten sich auch internationale Experten beteiligen. Selenskyj erinnert an seine Warnungen: „Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass wir Informationen besitzen, dass etwas passieren wird.“



Den Vereinten Nationen (UN) sowie dem Roten Kreuz macht Selenskyj schwere Vorwürfe. „Sie sind nicht da!“ Obwohl die Katastrophe so viele Stunden her sei, „sind sie nicht da“. Dabei müssten die UN und das Rote Kreuz „als Erste da sein, um Menschenleben zu retten“. Denn dafür seien diese Strukturen geschaffen worden.

Über die Reaktion der beiden Organisationen auf Anfragen der Ukraine ist Selenskyj tief enttäuscht: „Wir haben keine Antwort bekommen. Ich bin schockiert.“ Und wenn es doch eine Reaktion gegeben habe, sei sie „sehr diplomatisch“ ausgefallen.