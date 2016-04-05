Плюс восемь метров на нашем участке со вчерашней ночи. И ещё прибывает, хотя не так интенсивно. Надеюсь завтра остановится, иначе будут потери складов. Мы уже по факту на острове, все переправы и паромы смыло через реку Ингулец, через которую путь на Большую землю. На авто выбраться от нас невозможно. Все дороги во все направления подтоплены.
UKRAINE-PRÄSIDENT SELENSKYJ EXKLUSIV IM BILD-INTERVIEW
Da der Kachowka-Damm von den Russen besetzt sei, könne er keine Belege für die Sprengung des Damms durch Putins Truppen präsentieren. „Welche Beweise können wir haben? Wenn wir vor Ort sein werden, dann werden wir Beweise sammeln.“ Daran sollten sich auch internationale Experten beteiligen. Selenskyj erinnert an seine Warnungen: „Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass wir Informationen besitzen, dass etwas passieren wird.“
Den Vereinten Nationen (UN) sowie dem Roten Kreuz macht Selenskyj schwere Vorwürfe. „Sie sind nicht da!“ Obwohl die Katastrophe so viele Stunden her sei, „sind sie nicht da“. Dabei müssten die UN und das Rote Kreuz „als Erste da sein, um Menschenleben zu retten“. Denn dafür seien diese Strukturen geschaffen worden. Über die Reaktion der beiden Organisationen auf Anfragen der Ukraine ist Selenskyj tief enttäuscht: „Wir haben keine Antwort bekommen. Ich bin schockiert.“ Und wenn es doch eine Reaktion gegeben habe, sei sie „sehr diplomatisch“ ausgefallen.
freeze написав:Плюс восемь метров на нашем участке со вчерашней ночи. И ещё прибывает, хотя не так интенсивно. Надеюсь завтра остановится, иначе будут потери складов. Мы уже по факту на острове, все переправы и паромы смыло через реку Ингулец, через которую путь на Большую землю. На авто выбраться от нас невозможно. Все дороги во все направления подтоплены.
То наверное по берегу, не по высоте водного столба?
По высоте за ночь рост 11-15 см, с утра пошло снижение. Уже -1…-2 см. Это по Херсону. В Каховке уже сильное падение. Держитесь, скоро в норму. 👊🏻
США покладають відповідальність за руйнування Каховської гідроелектростанції на Росію, оскільки її війська контролювали цей об'єкт. Таку заяву зробили ввечері середу, 7 червня, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу у Вашингтоні.
Деякі країни-члени НАТО можуть розглянути питання про введення військ в Україну, якщо на майбутньому літньому саміті Альянсу у Вільнюсі не буде надано реальних гарантій безпеки для Києва. В інтерв'ю The Guardian колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив таку думку.
Ще не сіло - не впало, але кацапи вже в ̶а̶х̶у̶*̶ захваті від цієї новини.)))
Все не так страшно на ЗАЕС поки ще. З паганого - окупанти активно почали мародерити та вивозити все з Енергодару, що є цінним. Все це є доказом того, що Россатом готується покинути Енергодар, попередьо повністю його пограбував. Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна. Аварії робити у них досвід є, як ми знаєм по ЧАЕС.
Отож. Тому треба бути готовими до найгіршого.
buratinyo написав:Молимося за вас, щоб вода почала сходити скоріше. Дуже сподіваюсь, що підйом води закінчився вже.
Дякую вам, шановний buratinyo. Зранку наче вода вже не піднімається.
freeze написав:Плюс восемь метров на нашем участке со вчерашней ночи. И ещё прибывает, хотя не так интенсивно. Надеюсь завтра остановится, иначе будут потери складов. Мы уже по факту на острове, все переправы и паромы смыло через реку Ингулец, через которую путь на Большую землю. На авто выбраться от нас невозможно. Все дороги во все направления подтоплены.
Вітаю. Ви наче писали що маєте відношення до мін, то чи не підкажете як на ці штукенції впливає тривале перебування під водою? Кацапи ж мабуть біля Дніпра їх накидали чимало.
Камикадзе написав:Не бывает такого, чтобы один тип самолета во всем превосходил все другие, у каждого есть свои сильные и слабы стороны. F/A-18 Hornet может работать как штурмовик; у него два двигателя - возрастает живучесть (реально возвращался на базу после попадания ракеты в один из двигателей); он палубный - имеет укороченный взлет и тормозной гак (возможность использовать короткие полосы).
Если нам нужны штурмовики, то F/A-18 неплохой выбор.
якщо там стоїть AN/APG-73, який хоч не самий новий АФАР, але дуже пристойний, можливо навіть краще, ніж то що буде в ф-16 (AN/APG-66(V)2), тому може не тільки як штурмовик, але і повноцінний важкий винищувач на заміну су-27. десь писали що з цим рівнем модернізації це майже супер хорнет. 40 штук - серйозна сила, дай Бог щоб все склалось