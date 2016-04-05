RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4303430443054306
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Плюс восемь метров на нашем участке со вчерашней ночи. И ещё прибывает, хотя не так интенсивно.
Надеюсь завтра остановится, иначе будут потери складов.
Мы уже по факту на острове, все переправы и паромы смыло через реку Ингулец, через которую путь на Большую землю. На авто выбраться от нас невозможно. Все дороги во все направления подтоплены.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20174
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7729 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 00:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Їх замінили на більш адекватних військових, які ще думають, що іх мета це звільнення кого-то ще там, та представників Россатому.
Наприклад, звільнити мирний атом... :|
Судячи з того, росія почала 24 лютого 2022 року, то адекватних військових там немає. Точніше їх дуже й дуже мало в порівнянні з іншою масою росіян.

  buratinyo написав:Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна.
Як показує досвід останніх інцидентів, то якась жопа там повинна бути. :cry: Херсон вони покинули -- були зруйнування цивільної інфраструктури й вони якось не думали, що надворі холодно.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5402
З нами з: 08.03.18
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 00:30

UKRAINE-PRÄSIDENT SELENSKYJ EXKLUSIV IM BILD-INTERVIEW

Da der Kachowka-Damm von den Russen besetzt sei, könne er keine Belege für die Sprengung des Damms durch Putins Truppen präsentieren. „Welche Beweise können wir haben? Wenn wir vor Ort sein werden, dann werden wir Beweise sammeln.“ Daran sollten sich auch internationale Experten beteiligen. Selenskyj erinnert an seine Warnungen: „Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass wir Informationen besitzen, dass etwas passieren wird.“

Den Vereinten Nationen (UN) sowie dem Roten Kreuz macht Selenskyj schwere Vorwürfe. „Sie sind nicht da!“ Obwohl die Katastrophe so viele Stunden her sei, „sind sie nicht da“. Dabei müssten die UN und das Rote Kreuz „als Erste da sein, um Menschenleben zu retten“. Denn dafür seien diese Strukturen geschaffen worden.
Über die Reaktion der beiden Organisationen auf Anfragen der Ukraine ist Selenskyj tief enttäuscht: „Wir haben keine Antwort bekommen. Ich bin schockiert.“ Und wenn es doch eine Reaktion gegeben habe, sei sie „sehr diplomatisch“ ausgefallen.

https://www.bild.de/politik/ausland/pol ... .bild.html
Honestus
 
Повідомлень: 94
З нами з: 26.12.22
Подякував: 37 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:00

  freeze написав:Плюс восемь метров на нашем участке со вчерашней ночи. И ещё прибывает, хотя не так интенсивно.
Надеюсь завтра остановится, иначе будут потери складов.
Мы уже по факту на острове, все переправы и паромы смыло через реку Ингулец, через которую путь на Большую землю. На авто выбраться от нас невозможно. Все дороги во все направления подтоплены.

То наверное по берегу, не по высоте водного столба?

По высоте за ночь рост 11-15 см, с утра пошло снижение. Уже -1…-2 см.
Это по Херсону. В Каховке уже сильное падение.
Держитесь, скоро в норму.
👊🏻
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9204
З нами з: 15.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:09

США покладають відповідальність за руйнування Каховської гідроелектростанції на Росію, оскільки її війська контролювали цей об'єкт. Таку заяву зробили ввечері середу, 7 червня, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу у Вашингтоні.

Деякі країни-члени НАТО можуть розглянути питання про введення військ в Україну, якщо на майбутньому літньому саміті Альянсу у Вільнюсі не буде надано реальних гарантій безпеки для Києва.
В інтерв'ю The Guardian колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив таку думку.

Ще не сіло - не впало, але кацапи вже в ̶а̶х̶у̶*̶ захваті від цієї новини.)))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3857
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:17

  buratinyo написав:
  fler написав:Ситуація на Запорізькій АЕС у будь-який момент може вийти з-під контролю, у зв'язку із цим жителям розташованого поруч Енергодара і прилеглих територій рекомендується виїхати.
https://rubryka.com/2023/06/07/zhytelya ... kontrolyu/


Все не так страшно на ЗАЕС поки ще.
З паганого - окупанти активно почали мародерити та вивозити все з Енергодару, що є цінним. Все це є доказом того, що Россатом готується покинути Енергодар, попередьо повністю його пограбував. Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна. Аварії робити у них досвід є, як ми знаєм по ЧАЕС.

Отож. Тому треба бути готовими до найгіршого.

  buratinyo написав:Молимося за вас, щоб вода почала сходити скоріше. Дуже сподіваюсь, що підйом води закінчився вже.


Дякую вам, шановний buratinyo. Зранку наче вода вже не піднімається.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3857
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:10

  freeze написав:Плюс восемь метров на нашем участке со вчерашней ночи. И ещё прибывает, хотя не так интенсивно.
Надеюсь завтра остановится, иначе будут потери складов.
Мы уже по факту на острове, все переправы и паромы смыло через реку Ингулец, через которую путь на Большую землю. На авто выбраться от нас невозможно. Все дороги во все направления подтоплены.


Вітаю. Ви наче писали що маєте відношення до мін, то чи не підкажете як на ці штукенції впливає тривале перебування під водою? Кацапи ж мабуть біля Дніпра їх накидали чимало.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 01.04.20
Подякував: 468 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:15

  Камикадзе написав:Не бывает такого, чтобы один тип самолета во всем превосходил все другие, у каждого есть свои сильные и слабы стороны.
F/A-18 Hornet может работать как штурмовик; у него два двигателя - возрастает живучесть (реально возвращался на базу после попадания ракеты в один из двигателей); он палубный - имеет укороченный взлет и тормозной гак (возможность использовать короткие полосы).

Если нам нужны штурмовики, то F/A-18 неплохой выбор.


якщо там стоїть AN/APG-73, який хоч не самий новий АФАР, але дуже пристойний, можливо навіть краще, ніж то що буде в ф-16 (AN/APG-66(V)2), тому може не тільки як штурмовик, але і повноцінний важкий винищувач на заміну су-27. десь писали що з цим рівнем модернізації це майже супер хорнет. 40 штук - серйозна сила, дай Бог щоб все склалось
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2601 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:45

trololo , погоджуюсь. Вивчивши трохи детальніше машину.
По суті на авіаносці використовували (бо зараз вже там є F-35) багатофункціональну машину, якоює F18. Яка вміє і по повітряним, і об землю, і по кораблям. Іншого винищувача там не було (старенький F-14 не беремо) . Значення 40 таких машин , да якщо з широкою номенклатурою АЗУ, перебільшити важко.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9204
З нами з: 15.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:12

  fler написав:США покладають відповідальність за руйнування Каховської гідроелектростанції на Росію, оскільки її війська контролювали цей об'єкт. Таку заяву зробили ввечері середу, 7 червня, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу у Вашингтоні.

Деякі країни-члени НАТО можуть розглянути питання про введення військ в Україну, якщо на майбутньому літньому саміті Альянсу у Вільнюсі не буде надано реальних гарантій безпеки для Києва.
В інтерв'ю The Guardian колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив таку думку.

Ще не сіло - не впало, але кацапи вже в ̶а̶х̶у̶*̶ захваті від цієї новини.)))

Вони ж отримають реальний доказ (казус беллі), що воюють з Натою.
Це все міняє!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 2651 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4303430443054306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117505
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491632
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5682
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (556)
08.06.2023 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.