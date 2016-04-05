По домовим чатам Мико гуляє невтішне повідомлення:
Сегодня в БСМП собирала гл. врач и объявила предупреждение. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида. Пить только кипяченую воду, чистить зубы, мыть фрукты и овощи также кипяченой водой. Не купаться в водоёме и т. д. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых.
Коллеги, на нас надвигается вспышка холеры! Уже пришли предупредительные документы в больницу. Пейте только кипяченую воду. Выше по течению рек впадающих в Днепр начали разлагаться трупы.