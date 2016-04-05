По домовим чатам Мико гуляє невтішне повідомлення: Сегодня в БСМП собирала гл. врач и объявила предупреждение. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида. Пить только кипяченую воду, чистить зубы, мыть фрукты и овощи также кипяченой водой. Не купаться в водоёме и т. д. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых. Коллеги, на нас надвигается вспышка холеры! Уже пришли предупредительные документы в больницу. Пейте только кипяченую воду. Выше по течению рек впадающих в Днепр начали разлагаться трупы.
buratinyo написав:Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.
buratinyo написав:Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна.
Як показує досвід останніх інцидентів, то якась жопа там повинна бути. Херсон вони покинули -- були зруйнування цивільної інфраструктури й вони якось не думали, що надворі холодно.
Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.
Зная ее становится на порядок проще определять что русские преступники сделают, а на какие преступления не пойдут. Но пока что участники ветки не пошли далее этапа генерирования вариантов. Конечно, встречаются варианты и вполне разумные, но такие пока без единого доказательства.
а які докази? записи розмов Путіна з наближеними? все інше - це припущення.
головна помилка - ви виходите з припущення, що є логічні причини - а їх немає, причини ірраціональні. особливо, коли все пішло не за планом, а можливості повернути назад немає - ось таке обмеження є - путін не може дозволити собі відступити. цугцванг в чистому вигляді
й готуватися, що якщо Раша може зробити капость - вона її зробить (окрім ядерної зброї). ЗАЕС вони нам зіпсують, й скільки пройде часу на її відновлення - ніхто не знає. чи буде радіоактивне забруднення - питання з *.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 08 чер, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Ітого цієї б техніки вистачило б на 2 танкових батальйони, 2 мотострілецких батальйони, 8 артилерійських дивізіонів з повним комплектом ППО. Якщо такий темп збережеться хоч на місяць - то старому підору доведеться оголошувати ще одну хвилю мобілізації перед осінніми "виборами".
Спасибо. У нас был пиковые значения в 9 утра, сейчас уровень воды стал медленно снижаться. На правом берегу как ни странно больше пострадали территории не у Днепра, а в реке Ингулец. Наблюдалось интересное явление противотечение, вода из Днепра напором вошла в приток Ингулец и стала интенсивно давить вверх по течению, на это наложилось и то, что воды достаточно полноводного в эту пору Ингульца шли от напора днепровской воды в стороны.