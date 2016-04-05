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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4305430643074308>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 16:49

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:39

По домовим чатам Мико гуляє невтішне повідомлення:
Сегодня в БСМП собирала гл. врач и объявила предупреждение. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида. Пить только кипяченую воду, чистить зубы, мыть фрукты и овощи также кипяченой водой. Не купаться в водоёме и т. д. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых.
Коллеги, на нас надвигается вспышка холеры! Уже пришли предупредительные документы в больницу. Пейте только кипяченую воду. Выше по течению рек впадающих в Днепр начали разлагаться трупы.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:46

fler
это оскал руССкого мира во всей своей отвратительной "красе"
держитесь!
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.

это вопрос путину
он читает форум?
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:56

  buratinyo написав:
  Howl написав:
  buratinyo написав:Буде чи не буде після них ядерна небезпека на станціі залежить від наказу путіна.
Як показує досвід останніх інцидентів, то якась жопа там повинна бути. :cry: Херсон вони покинули -- були зруйнування цивільної інфраструктури й вони якось не думали, що надворі холодно.


Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.

Зная ее становится на порядок проще определять что русские преступники сделают, а на какие преступления не пойдут. Но пока что участники ветки не пошли далее этапа генерирования вариантов. Конечно, встречаются варианты и вполне разумные, но такие пока без единого доказательства.

а які докази? записи розмов Путіна з наближеними? все інше - це припущення.

головна помилка - ви виходите з припущення, що є логічні причини - а їх немає, причини ірраціональні. особливо, коли все пішло не за планом, а можливості повернути назад немає - ось таке обмеження є - путін не може дозволити собі відступити. цугцванг в чистому вигляді

й готуватися, що якщо Раша може зробити капость - вона її зробить (окрім ядерної зброї). ЗАЕС вони нам зіпсують, й скільки пройде часу на її відновлення - ніхто не знає. чи буде радіоактивне забруднення - питання з *.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 08 чер, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:56

  Прохожий написав:fler
это оскал руССкого мира во всей своей отвратительной "красе"
держитесь!

Дякую.
ТГ канали повідомляють, що
окупанти почали підривати й інші дамби в Запорізькій області, - підірвані дамби в Чорноземному, Переможному та В'язівці.
https://t.me/operativnoZSU

Хто може прокоментувати наслідки цих нових підривів? Чого очікувати та де саме?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Уверен, что есть еще у кого-то другие варианты причин этой войны и геноцида украинцев

Для тих, хто ще не читав:
КАК ПУТИН ВОЗНЕНАВИДЕЛ УКРАИНУ
Расследование о том, как российский президент пришёл к мысли о войне с Украиной
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є цікава інформація по втратам противника.
https://index.minfin.com.ua/ua/russian- ... asualties/
02.06.2023
Танки — 3819 (+15)
ББМ — 7490 (+12)
Гармати — 3501 (+27)
РСЗВ — 575
Засоби ППО — 335 (+2)
03.06.2023
Танки — 3829 (+10)
ББМ — 7502 (+12)
Гармати — 3533 (+32)
РСЗВ — 582 (+7)
Засоби ППО — 342 (+7)
04.06.2023
Танки — 3837 (+8)
ББМ — 7512 (+10)
Гармати — 3555 (+22)
РСЗВ — 583 (+1)
Засоби ППО05.06.2023
Танки — 3848 (+11)
ББМ — 7523 (+11)
Гармати — 3567 (+12)
РСЗВ — 584 (+1)
Засоби ППО — 349 (+5) — 344 (+2)
06.06.2023
Танки — 3860 (+12)
ББМ — 7543 (+20)
Гармати — 3603 (+36)
РСЗВ — 590 (+6)
Засоби ППО — 351 (+2)
07.06.2023
Танки — 3873 (+13)
ББМ — 7560 (+17)
Гармати — 3640 (+37)
РСЗВ — 594 (+4)
Засоби ППО — 352 (+1)

Ітого
Танки - 69
ББМ - 82
Гармати - 139
РСЗВ - 19
Засоби ППО - 19

Ітого цієї б техніки вистачило б на 2 танкових батальйони, 2 мотострілецких батальйони, 8 артилерійських дивізіонів з повним комплектом ППО.
Якщо такий темп збережеться хоч на місяць - то старому підору доведеться оголошувати ще одну хвилю мобілізації перед осінніми "виборами".
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Прохожий написав:fler
это оскал руССкого мира во всей своей отвратительной "красе"
держитесь!

Дякую.
ТГ канали повідомляють, що
окупанти почали підривати й інші дамби в Запорізькій області, - підірвані дамби в Чорноземному, Переможному та В'язівці.
https://t.me/operativnoZSU

Хто може прокоментувати наслідки цих нових підривів? Чого очікувати та де саме?
Теж ІПСОЗображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав: Держитесь, скоро в норму.

Спасибо.
У нас был пиковые значения в 9 утра, сейчас уровень воды стал медленно снижаться.
На правом берегу как ни странно больше пострадали территории не у Днепра, а в реке Ингулец.
Наблюдалось интересное явление противотечение, вода из Днепра напором вошла в приток Ингулец и стала интенсивно давить вверх по течению, на это наложилось и то, что воды достаточно полноводного в эту пору Ингульца шли от напора днепровской воды в стороны.
freeze
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