RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4305430643074308
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

drevlyanin написав:Ви наче писали що маєте відношення до мін, то чи не підкажете як на ці штукенції впливає тривале перебування під водою? Кацапи ж мабуть біля Дніпра їх накидали чимало.

Обычно корпус мины достаточно герметичен, как и детонатор. То есть если мина без значительных внешних повреждений, то с большой вероятностью она после схода воды будет боеспособна. Да и в воде может сработать.
Но часть мин все таки теряют работоспособность. Короче говоря тут лотерея, и эти прибрежные мины будут ещё долго большой проблемой.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20176
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7729 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:25

  freeze написав:
Hotab написав: Держитесь, скоро в норму.

Спасибо.
У нас был пиковые значения в 9 утра, сейчас уровень воды стал медленно снижаться.
На правом берегу как ни странно больше пострадали территории не у Днепра, а в реке Ингулец.
Наблюдалось интересное явление противотечение, вода из Днепра напором вошла в приток Ингулец и стала интенсивно давить вверх по течению, на это наложилось и то, что воды достаточно полноводного в эту пору Ингульца шли от напора днепровской воды в стороны.

С р. Веревчина (через Чернобаевку, Степановку идет) аналогичная история. Но тоже вроде давить перестань, противотечение успокаивается.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9207
З нами з: 15.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:46

Нам стало менше роботи, так як орки відійшли...(які встигли) ;)
Але це вище по течії від кавунового міста. А от нижче - роботи залишилось багато!

Скільки біди людям цей "потоп" приніс - це капець!

п.с.
Фрізі - у Вас теж призупинили відпустки з 01.06.23?
Типу - "внутрішнє розпорядження"?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4902
З нами з: 18.03.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:13


Попередньо загинула одна людина, двоє поранені. Винен, напевно Червінський.
Schmit
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:32

  Denik написав:
  andrijk777 написав:А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...

Проблеми для нас немає. Відповідь дуже проста: хто з країн Африки або Азії приєднався до нафтового ембарго або хоча б до стелі на російську нафту? Ніхто.
Так нехай тепер їдять "дешеву" російську нафту.

26:50
якщо опустити дзеркало водосховищ на 2м і засадити звільнену площу буряком, то за вирощене можна купувати е.е. яку генерять на всьому дніпровському каскаді
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31540
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 2651 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4305430643074308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117553
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5684
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.