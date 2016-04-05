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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:17
drevlyanin написав:Ви наче писали що маєте відношення до мін, то чи не підкажете як на ці штукенції впливає тривале перебування під водою? Кацапи ж мабуть біля Дніпра їх накидали чимало.
Обычно корпус мины достаточно герметичен, как и детонатор. То есть если мина без значительных внешних повреждений, то с большой вероятностью она после схода воды будет боеспособна. Да и в воде может сработать.
Но часть мин все таки теряют работоспособность. Короче говоря тут лотерея, и эти прибрежные мины будут ещё долго большой проблемой.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:25
freeze написав: Hotab написав:
Держитесь, скоро в норму.
Спасибо.
У нас был пиковые значения в 9 утра, сейчас уровень воды стал медленно снижаться.
На правом берегу как ни странно больше пострадали территории не у Днепра, а в реке Ингулец.
Наблюдалось интересное явление противотечение, вода из Днепра напором вошла в приток Ингулец и стала интенсивно давить вверх по течению, на это наложилось и то, что воды достаточно полноводного в эту пору Ингульца шли от напора днепровской воды в стороны.
С р. Веревчина (через Чернобаевку, Степановку идет) аналогичная история. Но тоже вроде давить перестань, противотечение успокаивается.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:46
Нам стало менше роботи, так як орки відійшли...(які встигли)
Але це вище по течії від кавунового міста. А от нижче - роботи залишилось багато!
Скільки біди людям цей "потоп" приніс - це капець!
п.с.
Фрізі - у Вас теж призупинили відпустки з 01.06.23?
Типу - "внутрішнє розпорядження"?
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:13
Попередньо загинула одна людина, двоє поранені. Винен, напевно Червінський.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:32
Denik написав: andrijk777 написав:
А загалом в чому проблема? Буде нестача зерна - ціни підуть вверх - ми тільки виграємо. Чи я маю хвилюватись за голодуючих африканців? Може треба менше дітей народжувати щоб не голодувати...
Проблеми для нас немає. Відповідь дуже проста: хто з країн Африки або Азії приєднався до нафтового ембарго або хоча б до стелі на російську нафту? Ніхто.
Так нехай тепер їдять "дешеву" російську нафту.
26:50
якщо опустити дзеркало водосховищ на 2м і засадити звільнену площу буряком, то за вирощене можна купувати е.е. яку генерять на всьому дніпровському каскаді
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Додано: Чет 08 чер, 2023 21:07
fler написав:
По домовим чатам Мико гуляє невтішне повідомлення:
Сегодня в БСМП собирала гл. врач и объявила предупреждение. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида. Пить только кипяченую воду, чистить зубы, мыть фрукты и овощи также кипяченой водой. Не купаться в водоёме и т. д. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых.
Миколаїв раніше брав воду з Дніпра, зараз бере з Південного Бугу.
Наскільки я знаю, ще з липня того року вода в водопроводі лише технічна.
Чому можу написать, але це вже деталі.
Люди звикли воду з водопроводу у їжу не використовувати.
Водоканал знезаражує воду, тобто вода може буть на смак так собі, але вона знезаражена.
А ось не купатись у водоймах це слушне зауваження.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 21:34
fler написав:По домовим чатам Мико гуляє невтішне повідомлення:
Сегодня в БСМП собирала гл. врач и объявила предупреждение. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида. Пить только кипяченую воду, чистить зубы, мыть фрукты и овощи также кипяченой водой. Не купаться в водоёме и т. д. Будьте бдительны и предупредите своих родственников и знакомых.
Коллеги, на нас надвигается вспышка холеры! Уже пришли предупредительные документы в больницу. Пейте только кипяченую воду. Выше по течению рек впадающих в Днепр начали разлагаться трупы.
Холера вряд ли, для этого холеру должны завезти в наш регион больные люди из природных очагов Азии и Африки, тяжело представить сейчас туристов оттуда в зоне боевых действий в Украине.
А вот гепатит А, какая нибудь сибирская язва или дизентерия вполне реальны, хотя всё лечится.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 21:54
freeze написав:
дизентерия вполне реальны, хотя всё лечится.
Будет ажиотаж на туалетную бумагу. Народу только скажи и вынесут все запасы, придётся ЕС просить помочь))
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Додано: Чет 08 чер, 2023 21:59
[b]Игорь Алексеевич[/b] , Крутая шутка.
Фриз, если не дикий инсайд…. Были планы на форсирование? Которые сломал теракт на плотине.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:10
Руйнівники гребель: від нацистів – до рашистів // Історія без міфів
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