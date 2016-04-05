Hotab написав:
Фриз, если не дикий инсайд…. Были планы на форсирование? Которые сломал теракт на плотине.
Пока не могу рассказать подробности, события ещё в развитии.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пока не могу рассказать подробности, события ещё в развитии.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:49
Вже майже тиждень йде/не йде "контрнаступ", успіхи напевно так собі, раз усі мовчать. Очікувано, адже як казали раніше розумні люди, наступати на підготовлені лінії оборони, та ще й в "голому степу", та ще й без НАТОвської авіації і коли цього вже давно там чекають - так собі ідея.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:59
Наступление без наступления. Больше внимания сейчас Херсону, а про наступление из офиц.источников информации практически нет, а есть немного на ютубе от экспертов. И то одни говорят началось, др., что это разведка боем.
Думаю, что то пошло у нас не так, как хотелось изначально.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:04
Три сценарії
Західні аналітики бачать три широкі сценарії розвитку війни, пише The Economist.
За першим, Україна здійснює великий прорив, повертаючи значу частину територій на Сході і розриваючи лінії постачання до Криму. Через такий крах на полі бою Путін може втратити владу.
Для багатьох це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але такий варіант розвитку події також викликає побоювання, що занурена у хаос Росія може втрати контроль над своїм ядерним арсеналом.
Другий сценарій, як аналізує видання, передбачає менші втрати Росії, але також перспективу подальших поразок, чого може бути достатньо, щоб покарати РФ та послабити Путіна.
Третім, більш похмурим результатом, буде тупикова ситуація, яка дозволить Росії утримати більшу частину того, що він захопив. Це підірве довіру Заходу до України та підбадьорить Путіна. Попри всі військові невдачі, він не відмовиться від наміру анексувати більшу частину України і встановити маріонетковий уряд у Києві, вважають деякі аналітики.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:13
А як тобі таке, Ілон Маск?)))
Игорь Алексеевич
Четвертий сценарій(з невідомих джерел ) - ми, за 2 місяці, звільняємо всі наші землі і Крим в тому числі, а тоді НАТО вводить свої війська і ми вже всі разом шматуємо підорашку на шматки!
Все буде Україна!👍👍👍
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