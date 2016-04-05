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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4306430743084309
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
Фриз, если не дикий инсайд…. Были планы на форсирование? Которые сломал теракт на плотине.


Пока не могу рассказать подробности, события ещё в развитии.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:49

Вже майже тиждень йде/не йде "контрнаступ", успіхи напевно так собі, раз усі мовчать. Очікувано, адже як казали раніше розумні люди, наступати на підготовлені лінії оборони, та ще й в "голому степу", та ще й без НАТОвської авіації і коли цього вже давно там чекають - так собі ідея.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:04

Три сценарії

Західні аналітики бачать три широкі сценарії розвитку війни, пише The Economist.

За першим, Україна здійснює великий прорив, повертаючи значу частину територій на Сході і розриваючи лінії постачання до Криму. Через такий крах на полі бою Путін може втратити владу.

Для багатьох це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але такий варіант розвитку події також викликає побоювання, що занурена у хаос Росія може втрати контроль над своїм ядерним арсеналом.


Другий сценарій, як аналізує видання, передбачає менші втрати Росії, але також перспективу подальших поразок, чого може бути достатньо, щоб покарати РФ та послабити Путіна.

Третім, більш похмурим результатом, буде тупикова ситуація, яка дозволить Росії утримати більшу частину того, що він захопив. Це підірве довіру Заходу до України та підбадьорить Путіна. Попри всі військові невдачі, він не відмовиться від наміру анексувати більшу частину України і встановити маріонетковий уряд у Києві, вважають деякі аналітики.

https://www.bbc.com/ukrainian/65852869? ... 5Bisapi%5D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:13

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

Игорь Алексеевич
Четвертий сценарій(з невідомих джерел :mrgreen: ) - ми, за 2 місяці, звільняємо всі наші землі і Крим в тому числі, а тоді НАТО вводить свої війська і ми вже всі разом шматуємо підорашку на шматки! 8) :mrgreen:

Все буде Україна!👍👍👍 :D
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:48

Пятый сценарий.

В Хургаде акула в море съела россиянина: видео

https://sud.ua/ru/news/abroad/272804-v- ... nina-video
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:56

Майже 20% з тих, хто був вимушений покинути власні оселі та знайти прихисток у інших регіонах України не мають намір повертатися додому. Про це у четвер, 8 червня, пише соціологічна групи Рейтинг посилаючись на проведене опитування.

Думаю реальна цифра буде більшою
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:10

  Schmit написав:Вже майже тиждень йде/не йде "контрнаступ", успіхи напевно так собі, раз усі мовчать. Очікувано, адже як казали раніше розумні люди, наступати на підготовлені лінії оборони, та ще й в "голому степу", та ще й без НАТОвської авіації і коли цього вже давно там чекають - так собі ідея.


якщо (не дай Бог) результати контрнаступу будуть незначні, тоді до всіх дійде що при поточному стані речей перемога військовим шляхом є неможливою для обох сторін. Лише ціна цього розуміння буде жахливою
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Панове,
приєднуйтесь...

"Запакуй небо - прокачай ППО" спільний проект фонду "Повернись живим" та Нової пошти.

Детальніше про збір, від першої особи можна послухати тут


P.S. Мух, у тебе є реальна можливість все ж таки допомогти собі...
З твоїми ІТ доходами, донат в десять та більше... тисяч, проблеми не повинно скласти...
Навіть після оплати зможеш скачати квитанцію про донат, та реабілітуватись перед форумчанами та, навіть, Хотабом. ;)
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