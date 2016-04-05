Hotab написав:
Фриз, если не дикий инсайд…. Были планы на форсирование? Которые сломал теракт на плотине.
Пока не могу рассказать подробности, события ещё в развитии.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пока не могу рассказать подробности, события ещё в развитии.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:49
Вже майже тиждень йде/не йде "контрнаступ", успіхи напевно так собі, раз усі мовчать. Очікувано, адже як казали раніше розумні люди, наступати на підготовлені лінії оборони, та ще й в "голому степу", та ще й без НАТОвської авіації і коли цього вже давно там чекають - так собі ідея.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:04
Три сценарії
Західні аналітики бачать три широкі сценарії розвитку війни, пише The Economist.
За першим, Україна здійснює великий прорив, повертаючи значу частину територій на Сході і розриваючи лінії постачання до Криму. Через такий крах на полі бою Путін може втратити владу.
Для багатьох це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але такий варіант розвитку події також викликає побоювання, що занурена у хаос Росія може втрати контроль над своїм ядерним арсеналом.
Другий сценарій, як аналізує видання, передбачає менші втрати Росії, але також перспективу подальших поразок, чого може бути достатньо, щоб покарати РФ та послабити Путіна.
Третім, більш похмурим результатом, буде тупикова ситуація, яка дозволить Росії утримати більшу частину того, що він захопив. Це підірве довіру Заходу до України та підбадьорить Путіна. Попри всі військові невдачі, він не відмовиться від наміру анексувати більшу частину України і встановити маріонетковий уряд у Києві, вважають деякі аналітики.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:13
А як тобі таке, Ілон Маск?)))
Игорь Алексеевич
Четвертий сценарій(з невідомих джерел ) - ми, за 2 місяці, звільняємо всі наші землі і Крим в тому числі, а тоді НАТО вводить свої війська і ми вже всі разом шматуємо підорашку на шматки!
Все буде Україна!👍👍👍
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:48
Пятый сценарий.
В Хургаде акула в море съела россиянина: видео
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:56
Майже 20% з тих, хто був вимушений покинути власні оселі та знайти прихисток у інших регіонах України не мають намір повертатися додому. Про це у четвер, 8 червня, пише соціологічна групи Рейтинг посилаючись на проведене опитування.
Думаю реальна цифра буде більшою
Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Панове,
приєднуйтесь...
Детальніше про збір, від першої особи можна послухати
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:46
дещо вже є в пресі:
Українські війська зустріли більший, ніж очікувалося, опір з боку російських військ під час спроби прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута в останні дні, але досягли перших успіхів.
Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомили два американські високопосадовці.
За даними американської сторони, українським військам вдалося витіснити частину російських сил на сході в районі Бахмута. Однак росіяни, озброєні протитанковими ракетами, гранатометами і мінометами, чинять "жорсткий опір".
Російські сили вкопалися в оборонні лінії, які в деяких місцях мають глибину в кілька шарів і всіяні мінними полями, що, за словами співрозмовників CNN, "завдало значної шкоди українській бронетехніці".
Один з американських посадовців назвав втрати "значними", уточнивши, що йдеться про зокрема бронетранспортери MRAP, які США надали Україні.
"Американські й західні посадовців давно очікували, що контрнаступ займе багато часу і поставить український персонал і техніку, зокрема й системи, що постачаються Заходом, під великий ризик", – вказує телеканал.
П.С. Який колосальний мобрезерв!
За даними Мінсоцполітики, Україні 1 січня було 550 тис військових пенсіонерів (5,1% від усіх пенсіонерів). Середній розмір їх пенсій становив 9 463,1 грн на місяць.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:49
9 червня 2023 року Комітет Верховної Ради України з питань податкової політики відклав на доопрацювання законопроект № 9342, який 30 травня 2023 року прийняла в першому читанні Верховна Рада України та який передбачає збільшення строку відпусток і виплати додаткової винагороди військовослужбовцям:
А чи має Мінсоцполітики вікові дані цього мобрезерву, а також адреси проживання цих осіб, адже Україна виплачує військові пенсії і за кордоном, наприклад, в Ізраїлі?
Востаннє редагувалось Honestus в П'ят 09 чер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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