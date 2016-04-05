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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4307430843094310
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:20

  flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?
Послуга була неякісно надана.

ПФУ припиняє виплату військових пенсій навіть у випадках, коли після мобілізації військові пенсіонери повертаються на службу, хоча за законом у цьому випадку зберігаються ці виплати:
https://www.youtube.com/watch?v=q993Pf6Pc28&t=12s
Honestus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:24

  Schmit написав:
  Letusrock написав:
  Schmit написав:Вже майже тиждень йде/не йде "контрнаступ", успіхи напевно так собі, раз усі мовчать. Очікувано, адже як казали раніше розумні люди, наступати на підготовлені лінії оборони, та ще й в "голому степу", та ще й без НАТОвської авіації і коли цього вже давно там чекають - так собі ідея.


якщо (не дай Бог) результати контрнаступу будуть незначні, тоді до всіх дійде що при поточному стані речей перемога військовим шляхом є неможливою для обох сторін. Лише ціна цього розуміння буде жахливою

Чому ж, перемога військовим шляхом можлива, просто не потрібно робити те, що від нас очікують - лізти в пастку і героїчно зливатись, як це бездарно робили москалі, наприклад під Вугледаром. Закопались на запорізькому напрямку і сидять, то хай там і сидять, а потрібно (як це неодноразово робив Ізраіль) захопити незахищені території ворога такої ж площі, як ми втратили - повномасштабно, а не якимось там РДК. Тоді торг або "рєфєрєндум"... Звачийно для цього хтось повинен був добре попрацювати з західними партнерами, бо ж зброя вся їхня.

Тут би могла посприяти "внєзапно уставша" дамба.
Поки хаос, то зайняти берегову лінію вздовж лівого берега Дніпра нижче греблі на глибину до 10-15км.
А також по висохновшому дзеркалу водосховища обійти та зайти в тил.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:29

А тим часом вийшла стаття в Washington Post
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/06/nord-stream-pipeline-explosion-ukraine-russia/
Де Україна стає фактично головним підозрюваним в підриві СП1/СП2.
Знайшлися розвід-дані що Україна планувала підрив газопроводів за 3 місяці до реального вибуху. І сам вибух пройшов по такому ж сценарію(по цих розвід-даних).

Достатньо тривожний дзвіночок як для мене. Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:32

  flyman написав:на глибину до 10-15км.
А також по

Цссссссссссс!🤫

п.с.
Якщо що - то наші "гвоздики" можуть і плавати :wink:

...в теорії і по документах...
А от на практиці :mrgreen: 🤫🤫🤫 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:39

  Letusrock написав:
  Honestus написав:А чи має Мінсоцполітики вікові дані цього мобрезерву?

знаючи тривалість життя чоловіків в Україні можна припустити що значна кількість цих пенсіонерів цілком підпадає в категорію 18-60


замполіти живуть довго, у мене сусід (колишній замполіт, полковник) помер у квітні 2022
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maxprofit написав:За даними джерел у російських штабах, одномоментно більше 30-и вогневих артилерійських підрозділів рівня батарея-дивізіон зазнали вогневого впливу й, або понесли чутливі втрати (були знищені), або були вимушені міняти свої вогневі позиції та здійснювати маневр... За російськими данними, за цей короткий проміжок часу (між 4-м та 7-м червням) лише на цих напрямках та ділянках одночасно було "безвозвратно" втрачено до 48-и одиниц артилерійських систем (калібром більше 100-мм) та установок РСЗВ.

Підтверджується те, що писав я
  Denik написав:Ітого
Танки - 69
ББМ - 82
Гармати - 139
РСЗВ - 19
Засоби ППО - 19

Ітого цієї б техніки вистачило б на 2 танкових батальйони, 2 мотострілецких батальйони, 8 артилерійських дивізіонів з повним комплектом ППО.

З сьогоднішньою ранковою інформацією маємо.
Танки - 79
ББМ - 106
Гармати - 173
РСЗВ - 23
ППО - 23
Акцент явно іде на знищення арти та ППО орків, а не передньої лінії...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.

Хто пробує?
Цікаво пишеш а головне аргументовано. Пиши більше.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 14:51

  andrijk777 написав:А тим часом вийшла стаття в Washington Post
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/06/nord-stream-pipeline-explosion-ukraine-russia/
Де Україна стає фактично головним підозрюваним в підриві СП1/СП2.
Знайшлися розвід-дані що Україна планувала підрив газопроводів за 3 місяці до реального вибуху. І сам вибух пройшов по такому ж сценарію(по цих розвід-даних).

Достатньо тривожний дзвіночок як для мене. Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.

Нет, єто не звоночек, єто колокол.

:mrgreen: только жители путинской росии могут думать, что реальные разведданные публикуются в газетах, что разведчик может выступать в телешоу или еще где-то светить своим лицом. "Нашлись разведданные" - риторика а-ля соловьев. По ходу газпром публикует нужные вбросы. Кто виноват? Невістка, звичайно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:16

  lapay написав:
  buratinyo написав:Уверен, что есть еще у кого-то другие варианты причин этой войны и геноцида украинцев

Для тих, хто ще не читав:
КАК ПУТИН ВОЗНЕНАВИДЕЛ УКРАИНУ
Расследование о том, как российский президент пришёл к мысли о войне с Украиной

пророссийская версия, а вернее ее полное отсутствие. Соответствующее качество и соответствующий источник.
buratinyo
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