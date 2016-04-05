Schmit написав:Вже майже тиждень йде/не йде "контрнаступ", успіхи напевно так собі, раз усі мовчать. Очікувано, адже як казали раніше розумні люди, наступати на підготовлені лінії оборони, та ще й в "голому степу", та ще й без НАТОвської авіації і коли цього вже давно там чекають - так собі ідея.
якщо (не дай Бог) результати контрнаступу будуть незначні, тоді до всіх дійде що при поточному стані речей перемога військовим шляхом є неможливою для обох сторін. Лише ціна цього розуміння буде жахливою
Чому ж, перемога військовим шляхом можлива, просто не потрібно робити те, що від нас очікують - лізти в пастку і героїчно зливатись, як це бездарно робили москалі, наприклад під Вугледаром. Закопались на запорізькому напрямку і сидять, то хай там і сидять, а потрібно (як це неодноразово робив Ізраіль) захопити незахищені території ворога такої ж площі, як ми втратили - повномасштабно, а не якимось там РДК. Тоді торг або "рєфєрєндум"... Звачийно для цього хтось повинен був добре попрацювати з західними партнерами, бо ж зброя вся їхня.
Тут би могла посприяти "внєзапно уставша" дамба. Поки хаос, то зайняти берегову лінію вздовж лівого берега Дніпра нижче греблі на глибину до 10-15км. А також по висохновшому дзеркалу водосховища обійти та зайти в тил.
maxprofit написав:За даними джерел у російських штабах, одномоментно більше 30-и вогневих артилерійських підрозділів рівня батарея-дивізіон зазнали вогневого впливу й, або понесли чутливі втрати (були знищені), або були вимушені міняти свої вогневі позиції та здійснювати маневр... За російськими данними, за цей короткий проміжок часу (між 4-м та 7-м червням) лише на цих напрямках та ділянках одночасно було "безвозвратно" втрачено до 48-и одиниц артилерійських систем (калібром більше 100-мм) та установок РСЗВ.
Достатньо тривожний дзвіночок як для мене. Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.
Нет, єто не звоночек, єто колокол.
только жители путинской росии могут думать, что реальные разведданные публикуются в газетах, что разведчик может выступать в телешоу или еще где-то светить своим лицом. "Нашлись разведданные" - риторика а-ля соловьев. По ходу газпром публикует нужные вбросы. Кто виноват? Невістка, звичайно.