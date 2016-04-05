andrijk777 написав:Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.
Хто пробує? Цікаво пишеш а головне аргументовано. Пиши більше.
Раз не дійшло напишу ще. В підриві на Каховській ГЕС чомусь не звинувачують РФ(типу "треба розібратись"), хоч по-моєму там все очевидно - відступаюча армія руйнує інфраструктуру. Раніше такого я не замічав, зокрема коли підірвали СП, відразу звинуватили РФ. Хоч це було взагалі не очевидні ні тоді ні зараз.
Достатньо тривожний дзвіночок як для мене. Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.
Нет, єто не звоночек, єто колокол.
только жители путинской росии могут думать, что реальные разведданные публикуются в газетах, что разведчик может выступать в телешоу или еще где-то светить своим лицом. "Нашлись разведданные" - риторика а-ля соловьев. По ходу газпром публикует нужные вбросы. Кто виноват? Невістка, звичайно.
Це написано не для "жители путинской росии", а для жителів США. І не в якісь бульварній газеті, а в Washington Post.
andrijk777 написав:Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.
Хто пробує? Цікаво пишеш а головне аргументовано. Пиши більше.
Раз не дійшло напишу ще. В підриві на Каховській ГЕС чомусь не звинувачують РФ(типу "треба розібратись"), хоч по-моєму там все очевидно - відступаюча армія руйнує інфраструктуру. Раніше такого я не замічав, зокрема коли підірвали СП, відразу звинуватили РФ. Хоч це було взагалі не очевидні ні тоді ні зараз.
Игорь Алексеевич написав:Для багатьох це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але такий варіант розвитку події також викликає побоювання, що занурена у хаос Росія може втрати контроль над своїм ядерним арсеналом.
flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима? Послуга була неякісно надана.
Так вони і повернули
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.
flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима? Послуга була неякісно надана.
Так вони і повернули
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.
Розмовляла з другом-однолітком, який пішов добровольцем і вже скоро закінчує навчання. Каже, що навчають інтенсивно та "потужно". Всі інструктори - бойові військові, які з різних причин вибули з війни (поранення, контузія, є з інвалідністю). Навчання проходить за стандартами НАТО та виключно на бойовій техніці, немає ніяких макетів чи тренажерів. Багато стріляють з різних видів зброї. Щодо екіпіровки та харчів - все є, нарікань немає. Нещодавно їх відвідувало високе керівництво з Києва. Єдиний "недолік" - не знають новини, немає доступу до інтернету. Як я зрозуміла, їх спеціально обмежують. Щоб фейків менше читали чи що?