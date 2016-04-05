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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4308430943104311
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:03

  buratinyo написав:Уверен, что есть еще у кого-то другие варианты причин этой войны и геноцида украинцев

Вариант "Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР"
Изначально неправильный вариант, в том опросе вообще нет правильных вариантов

Итак, может для всякого россиянина и было, что СССР = Россия. Но, даже формально, СССР не был равен РСФСР
Поэтому РСФСР не может вернуть то, что ей просто не принадлежало

И на забываем такой важный исторический факт
Декларация о государственном суверенитете РСФСР
Декларация о государственном суверенитете РСФСР — политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР.

Декларация была принята в ходе тяжёлой политической борьбы Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года

Оп-па, больше чем за год, до объявления сувернитета Украины

Отсюда очень простой вывод
Нынешняя война - это захватническое расширение РФ, уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации

А если не получается, то уничтожать всё до чего смогут дотянутся

PS. buratinyo, не стоит строить из себя целочку и быть, типа, над схваткой.
Я помню твою явную пророссийскую сучность, а люди редко меняются столь кардинально
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:06

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.

Хто пробує?
Цікаво пишеш а головне аргументовано. Пиши більше.

Раз не дійшло напишу ще.
В підриві на Каховській ГЕС чомусь не звинувачують РФ(типу "треба розібратись"), хоч по-моєму там все очевидно - відступаюча армія руйнує інфраструктуру.
Раніше такого я не замічав, зокрема коли підірвали СП, відразу звинуватили РФ. Хоч це було взагалі не очевидні ні тоді ні зараз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:09

  buratinyo написав:
  andrijk777 написав:А тим часом вийшла стаття в Washington Post
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/06/nord-stream-pipeline-explosion-ukraine-russia/
Де Україна стає фактично головним підозрюваним в підриві СП1/СП2.
Знайшлися розвід-дані що Україна планувала підрив газопроводів за 3 місяці до реального вибуху. І сам вибух пройшов по такому ж сценарію(по цих розвід-даних).

Достатньо тривожний дзвіночок як для мене. Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.

Нет, єто не звоночек, єто колокол.

:mrgreen: только жители путинской росии могут думать, что реальные разведданные публикуются в газетах, что разведчик может выступать в телешоу или еще где-то светить своим лицом. "Нашлись разведданные" - риторика а-ля соловьев. По ходу газпром публикует нужные вбросы. Кто виноват? Невістка, звичайно.

Це написано не для "жители путинской росии", а для жителів США. І не в якісь бульварній газеті, а в Washington Post.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:18

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Схоже що Україну пробують помаленьку зливати.

Хто пробує?
Цікаво пишеш а головне аргументовано. Пиши більше.

Раз не дійшло напишу ще.
В підриві на Каховській ГЕС чомусь не звинувачують РФ(типу "треба розібратись"), хоч по-моєму там все очевидно - відступаюча армія руйнує інфраструктуру.
Раніше такого я не замічав, зокрема коли підірвали СП, відразу звинуватили РФ. Хоч це було взагалі не очевидні ні тоді ні зараз.

Я понимаю, что ты писатель, а не читатель

Россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом
Белый дом считает Россию ответственной за разрушение Каховской ГЭС, которая находилась под контролем российских сил.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:24

  Игорь Алексеевич написав:Для багатьох це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але такий варіант розвитку події також викликає побоювання, що занурена у хаос Росія може втрати контроль над своїм ядерним арсеналом.

Ученье Киссинджера всесильно и бессмертно.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:36

  flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?
Послуга була неякісно надана.

Так вони і повернули 8)
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів.
Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн.
Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /8/700937/
Тобто половина заборгованості - це військові пенсіонері.
Більшість іншої половини - це спецпенсіонери, а зовсім не пересічні. В статті це добре роз'яснюється
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:46

  Starikan написав:
  flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?
Послуга була неякісно надана.

Так вони і повернули 8)
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів.
Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн.
Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /8/700937/
Тобто половина заборгованості - це військові пенсіонері.
Більшість іншої половини - це спецпенсіонери, а зовсім не пересічні. В статті це добре роз'яснюється

Це "недодали", але не "повернули"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:49

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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:52

Розмовляла з другом-однолітком, який пішов добровольцем і вже скоро закінчує навчання. Каже, що навчають інтенсивно та "потужно". Всі інструктори - бойові військові, які з різних причин вибули з війни (поранення, контузія, є з інвалідністю). Навчання проходить за стандартами НАТО та виключно на бойовій техніці, немає ніяких макетів чи тренажерів. Багато стріляють з різних видів зброї. Щодо екіпіровки та харчів - все є, нарікань немає. Нещодавно їх відвідувало високе керівництво з Києва. Єдиний "недолік" - не знають новини, немає доступу до інтернету. Як я зрозуміла, їх спеціально обмежують. Щоб фейків менше читали чи що?
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