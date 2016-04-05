Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.
Да, решен. Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги. 1. Треба закінчити війну. 2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть). Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом. *а навіщо в міліонний раз підкреслювати що РФ не має права вето в НАТО, я взагалі не розумію. Напевно для лохів.
mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.
flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима? Послуга була неякісно надана.
Так вони і повернули
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.
Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из глав
А статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечение
А именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью. Кстати, почему ты об этом не говоришь ? Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммы
По задолжености Если верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерами
Но вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно
А ты точно внимательно читал? Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.
А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 09 чер, 2023 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Витаха написав:А тактик наступления, отличных от "мясной штурм русни под угледаром", не существует? А то все в пабликах с них так смеялись...
Прекрасне питання. Також над ним думав. Схоже що не існує. Якщо у вас немає переваги в авіації або тотальної переваги в бронетехніці, якщо суперник готовий(хоча б трохи) то схоже що не існує на сьогодні. Подивимось на результати нашого наступу, але схоже що бліцкригу не буде.
Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.
Да, решен. Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги. 1. Треба закінчити війну. 2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
С хрена ли ?
С хрена ли, ты решил, что Украина будет отказыватся от своих территорий ? Засунь это мнение себе в ...
mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.
pesikot написав:Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.
Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из глав
А статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечение
А именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью. Кстати, почему ты об этом не говоришь ? Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммы
По задолжености Если верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерами
Но вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно[/quote] А ты точно внимательно читал? Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.
А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.[/quote] Ты знаешь, я читал статью полностью А вот ты - нет
Ты читал только часть статьи
Погодь, ты сейчас в США, зачем все эти волны ? Как тебе сейчас могли недоплатить пенсию, если ты в США ?