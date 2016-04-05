Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:16

Starikan написав: pesikot написав: Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів.

Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн.

Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн. Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів.Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн.Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /8/700937/

Тобто половина заборгованості - це військові пенсіонері.

Більшість іншої половини - це спецпенсіонери, а зовсім не пересічні. В статті це добре роз'яснюється Тобто половина заборгованості - це військові пенсіонері.Більшість іншої половини - це спецпенсіонери, а зовсім не пересічні. В статті це добре роз'яснюється

Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из главА статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечениеА именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью.Кстати, почему ты об этом не говоришь ?Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммыПо задолженостиЕсли верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерамиНо вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно[/quote]А ты точно внимательно читал?Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.[/quote]Ты знаешь, я читал статью полностьюА вот ты - нетТы читал только часть статьиПогодь, ты сейчас в США, зачем все эти волны ?Как тебе сейчас могли недоплатить пенсию, если ты в США ?Как ты можешь судить о пенсии сейчас в Украине ?