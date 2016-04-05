RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4310431143124313>
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вопрос членства Украины в НАТО практически решен, у России нет права вето - Столтенберг
Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8032
З нами з: 31.08.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:46

  pesikot написав:Вопрос членства Украины в НАТО практически решен, у России нет права вето - Столтенберг
Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.

Да, решен.
Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги.
1. Треба закінчити війну.
2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом.
*а навіщо в міліонний раз підкреслювати що РФ не має права вето в НАТО, я взагалі не розумію. Напевно для лохів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4763
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:59

  mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.

https://inforesist.org/ua/bild-v-ukraine-unichtozhen-pervyj-tank-leopard-2/


Сумно ...
За один день - такі втрати :(
V2
4
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 03.07.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:00

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?
Послуга була неякісно надана.

Так вони і повернули 8)
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів.
Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн.
Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /8/700937/
Тобто половина заборгованості - це військові пенсіонері.
Більшість іншої половини - це спецпенсіонери, а зовсім не пересічні. В статті це добре роз'яснюється

Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из глав

А статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечение

А именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью.
Кстати, почему ты об этом не говоришь ?
Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммы

По задолжености
Если верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерами

Но вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно

А ты точно внимательно читал?
Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.

А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 09 чер, 2023 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19470
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2502 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:02

  Витаха написав:А тактик наступления, отличных от "мясной штурм русни под угледаром", не существует? А то все в пабликах с них так смеялись...

Прекрасне питання. Також над ним думав.
Схоже що не існує.
Якщо у вас немає переваги в авіації або тотальної переваги в бронетехніці, якщо суперник готовий(хоча б трохи) то схоже що не існує на сьогодні.
Подивимось на результати нашого наступу, але схоже що бліцкригу не буде.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4763
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:03

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Вопрос членства Украины в НАТО практически решен, у России нет права вето - Столтенберг
Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.

Да, решен.
Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги.
1. Треба закінчити війну.
2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).

С хрена ли ?

С хрена ли, ты решил, что Украина будет отказыватся от своих территорий ?
Засунь это мнение себе в ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8032
З нами з: 31.08.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:14

  pesikot написав:С хрена ли ?

С хрена ли, ты решил, что Украина будет отказыватся от своих территорий ?
Засунь это мнение себе в ...

написав pesikot який піджвших хвіст драпав з Чернігова замість того щоб його захищати,
це значить "нє отказался от"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 чер, 2023 19:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31556
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:15

  V2 написав:
  mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.

https://inforesist.org/ua/bild-v-ukraine-unichtozhen-pervyj-tank-leopard-2/


Сумно ...
За один день - такі втрати :(

А 50 одиниць знищеної кацапської броні, 48 артсистем та рсзв, 25 одиниць автотранспорту за 3 дні вартують наших втрат 20 одиниць техніки ??
maxprofit
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1312 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:16

  Starikan написав:
  pesikot написав:Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів.
Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн.
Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /8/700937/
Тобто половина заборгованості - це військові пенсіонері.
Більшість іншої половини - це спецпенсіонери, а зовсім не пересічні. В статті це добре роз'яснюється

Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из глав

А статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечение

А именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью.
Кстати, почему ты об этом не говоришь ?
Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммы

По задолжености
Если верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерами

Но вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно[/quote]
А ты точно внимательно читал?
Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.

А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.[/quote]
Ты знаешь, я читал статью полностью
А вот ты - нет

Ты читал только часть статьи

Погодь, ты сейчас в США, зачем все эти волны ?
Как тебе сейчас могли недоплатить пенсию, если ты в США ?

Как ты можешь судить о пенсии сейчас в Украине ? :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8032
З нами з: 31.08.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:26

  flyman написав:
  pesikot написав:С хрена ли ?

С хрена ли, ты решил, что Украина будет отказыватся от своих территорий ?
Засунь это мнение себе в ...

написав pesikot який піджвших хвіст драпав з Чернігова замість того щоб його захищати,
це значить "нє отказался от"?

"слова не мальчика но мужа"...
верь, ведь...
написал муха ставший грудью на защиту Бучи...
Прохожий
 
Повідомлень: 13080
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1419 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4310431143124313>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117578
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4684)
09.06.2023 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.