Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.
Да, решен. Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги. 1. Треба закінчити війну. 2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть). Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом. *а навіщо в міліонний раз підкреслювати що РФ не має права вето в НАТО, я взагалі не розумію. Напевно для лохів.
зрадофил, тезка мухи думаю несложно привести ссылки на официальные заявления Столтенберга по выделенному
mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.
Т.к. в статье все схемы взяты с DeepStateUA, читаем оригинал:
🗡 Неприємний розбір епізоду з невдалою танковою атакою Збройних Сил, але його хтось має зробити, щоб відкинути зайві спекуляції
🌐 У мережі гуляють фото та відео епізодів з ураження нашої техніки. Події, швидше за все, відбувалися вчора в другій половині дня в районі Малої Токмачки (https://deepstatemap.live/#16/47.5327/35.8969) неподалік залізничного полотна. На нашу думку епізодів саме два, а не один.
👨👩👧👦 Ми проаналізували, яка техніка могла бути присутня на кадрах. Загалом, маємо два епізоди. Сумарно від 20 (11+9) одиниць техніки.
🎥 На відео видно, що ураження наносить саме артилерія. По точках ураження - майже всі в сірій зоні. Якість відео наштовхує на думку, що зйомка була з Орлана чи ZALA.
✈️ Колона зазнала ураження через раннє виявлення засобами аеророзвідки ворога. Кацапи готувалися і чекали удару. Наступальні дії - це не гудеріанівський бліцкриг, а важка і тривала робота.
🔸5 Бредлі - 1 з них безповоротний, решта покинуті. 🔸1 Леопард 2А6 - 1 серйозно пошкоджений і ремонтопридатність визначить лише рембаза. 🔸1 ІМР на базі Т-54/55- покинутий.
4️⃣На світлині номер 4 взагалі знищено 3 не ОВТ, а легкові/вантажні авто.
❕З того, що нам відомо, це була колона однієї з новостворених бригад. Є пару загиблих, але більшість жива або поранена. Більш точно зможуть повідомити учасники того бою через певний час. Звертаємо увагу на те, що ніхто колону по чистому мінному полю не посилав. На фото видно машину розмінування та мінний трал. Скоріш за все вона і вела колонну до початку обстрілу.
🧐І знову, як показує практика, русня намагається маніпулювати даними та показати нібито величезні провали з боку української армії. Але масштаби, які намагаються показати не відповідають дійсності.
📌Русня вже декілька днів, як вона любить, показує один і той самий фрагмент бою, додаючи нові елементи під різними ракурсами. Є також інші нові матеріали, але вони знаходяться в обробці і можуть бути частиною згаданого у пості другого епізоду.