Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.
Да, решен. Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги. 1. Треба закінчити війну. 2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть). Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом. *а навіщо в міліонний раз підкреслювати що РФ не має права вето в НАТО, я взагалі не розумію. Напевно для лохів.
mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.
flyman написав:Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима? Послуга була неякісно надана.
Так вони і повернули
Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.
Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из глав
А статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечение
А именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью. Кстати, почему ты об этом не говоришь ? Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммы
По задолжености Если верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерами
Но вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно
А ты точно внимательно читал? Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.
А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 09 чер, 2023 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Витаха написав:А тактик наступления, отличных от "мясной штурм русни под угледаром", не существует? А то все в пабликах с них так смеялись...
Прекрасне питання. Також над ним думав. Схоже що не існує. Якщо у вас немає переваги в авіації або тотальної переваги в бронетехніці, якщо суперник готовий(хоча б трохи) то схоже що не існує на сьогодні. Подивимось на результати нашого наступу, але схоже що бліцкригу не буде.
Вопрос о членстве Украины в НАТО практически решен. Двери Альянса открыты, и Россия не имеет права вето на его расширение.
Да, решен. Тільки є 2 мааалесеньких нюансики. Такі маленькі що не варті твоєї уваги. 1. Треба закінчити війну. 2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
С хрена ли ?
С хрена ли, ты решил, что Украина будет отказыватся от своих территорий ?
mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.
pesikot написав:Індексація за такою схемою відбулася двічі: у 2008 та 2018 роках. Уряд не ухвалював рішення про перерахунок пенсій, зокрема через дефіцит коштів. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.
Я вот не знаю, то ли ты не всю статью читал, то ли читал "избраные места" из глав
А статья оч-чень интересная про пенсионное обеспечение
А именно, пенсионную реформу 2017 года, зелёная власть похерила полностью. Кстати, почему ты об этом не говоришь ? Пересчёт пенсий происходит, но явно по какой-то хитрой формуле с ограничением верхней суммы
По задолжености Если верить статье, то 24 ярда - это задолженость перед военными пенсионерами
Но вот откуда высновок, что остальные 23 ярда - это спец.пенсионеры, не ясно[/quote] А ты точно внимательно читал? Одних госслужащих и чернобыльцев 120 тыс. И с ними вечные непонятки и суды. Которые достаточно легко выиграть (потому что все отказы Кабмина ничтожны перед законом), и адвокаты охотно берутся за такие дела. Не говоря уже о судьях и прокурорах, которым тоже безуспешно пытались обрезать пенсии. И в итоге огромные суммы задолженности из-за высоких спецпенсий всех категорий и накопления за многие годы.
А со стандартными пенсиями спорные вопросы решаются просто: обращением в ПФ через приложение или сайт. Я так делал дважды или трижды, и каждый раз через месяц получал подробный ответ с ссылкой на законы, потом проверял - все правильно. Даже то, что после индексации меня лишили надбавки за 75+.[/quote] Ты знаешь, я читал статью полностью А вот ты - нет
Ты читал только часть статьи
Погодь, ты сейчас в США, зачем все эти волны ? Как тебе сейчас могли недоплатить пенсию, если ты в США ?
mephala написав:Журналіст вивчив відеозапис російської атаки на колону української техніки на південь від Орєхова. Німецькі танки Leopard 2A4 очолювали колону, за ними йшли британські БМП Bradley та інша бронетехніка. Під час руху полем їх почала обстрілювати артилерія окупантів. В результаті підбитими виявилися кілька машин, зокрема один із танків Leopard 2A4.
Т.к. в статье все схемы взяты с DeepStateUA, читаем оригинал:
🗡 Неприємний розбір епізоду з невдалою танковою атакою Збройних Сил, але його хтось має зробити, щоб відкинути зайві спекуляції
🌐 У мережі гуляють фото та відео епізодів з ураження нашої техніки. Події, швидше за все, відбувалися вчора в другій половині дня в районі Малої Токмачки (https://deepstatemap.live/#16/47.5327/35.8969) неподалік залізничного полотна. На нашу думку епізодів саме два, а не один.
👨👩👧👦 Ми проаналізували, яка техніка могла бути присутня на кадрах. Загалом, маємо два епізоди. Сумарно від 20 (11+9) одиниць техніки.
🎥 На відео видно, що ураження наносить саме артилерія. По точках ураження - майже всі в сірій зоні. Якість відео наштовхує на думку, що зйомка була з Орлана чи ZALA.
✈️ Колона зазнала ураження через раннє виявлення засобами аеророзвідки ворога. Кацапи готувалися і чекали удару. Наступальні дії - це не гудеріанівський бліцкриг, а важка і тривала робота.
🔸5 Бредлі - 1 з них безповоротний, решта покинуті. 🔸1 Леопард 2А6 - 1 серйозно пошкоджений і ремонтопридатність визначить лише рембаза. 🔸1 ІМР на базі Т-54/55- покинутий.
4️⃣На світлині номер 4 взагалі знищено 3 не ОВТ, а легкові/вантажні авто.
❕З того, що нам відомо, це була колона однієї з новостворених бригад. Є пару загиблих, але більшість жива або поранена. Більш точно зможуть повідомити учасники того бою через певний час. Звертаємо увагу на те, що ніхто колону по чистому мінному полю не посилав. На фото видно машину розмінування та мінний трал. Скоріш за все вона і вела колонну до початку обстрілу.
🧐І знову, як показує практика, русня намагається маніпулювати даними та показати нібито величезні провали з боку української армії. Але масштаби, які намагаються показати не відповідають дійсності.
📌Русня вже декілька днів, як вона любить, показує один і той самий фрагмент бою, додаючи нові елементи під різними ракурсами. Є також інші нові матеріали, але вони знаходяться в обробці і можуть бути частиною згаданого у пості другого епізоду.
Представник ООН закликав до проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту.
Представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що управління ООН з прав людини поки що не може оцінити, чи є підрив Каховської гідроелектростанції росіянами воєнним злочином. Про це повідомляє Handelsblatt.
"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", - зазначив Лоуренс.
Він закликав до проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту.
Лоуренс повідомив, що всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.
Frage nach Kriegsverbrechen bei Dammzerstörung verfrüht
Das UN-Menschenrechtsbüro kann noch nicht beurteilen, ob die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine ein Kriegsverbrechen ist. „Da die Umstände des Vorfalls nach wie vor unklar sind, ist es verfrüht, die Frage zu prüfen, ob ein Kriegsverbrechen begangen worden sein könnte“, sagte Jeremy Laurence am Freitag in Genf. „Wir bekräftigen unsere Forderung nach einer unabhängigen, unparteiischen, gründlichen und transparenten Untersuchung.“ Nach Angaben von Lawrence sind alle Anträge, die ukrainischen Gebiete unter russischer Besatzung aufzusuchen, bislang abgelehnt worden.
Die Ukraine beschuldigt russische Truppen, das Wasserkraftwerk an dem Staudamm vermint und dann gesprengt zu haben. Dagegen behauptet Russland, der Staudamm sei durch ukrainischen Beschuss zerstört worden. Experten schließen auch nicht aus, dass der von Russland seit langem kontrollierte Staudamm schlecht gewartet und unter dem Druck der Wassermassen zerstört wurde.