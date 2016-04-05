Прохожий
Не переймайся цим.
Україна відвоює усі свої території, тоді нас приймуть в НАТО(Столтенберг ж обіцяв) і від територій відмовляться не потрібно буде.
Не розумію чого ти хвилюєшся і обзиваєшся. Будь спокійний, перемога за нами.
|
|
|
Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:46
Прохожий
Не переймайся цим.
Україна відвоює усі свої території, тоді нас приймуть в НАТО(Столтенберг ж обіцяв) і від територій відмовляться не потрібно буде.
Не розумію чого ти хвилюєшся і обзиваєшся. Будь спокійний, перемога за нами.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:41
Я спокойный
просто жду ссылок на официальные заявления по поводу твоего очередного вброса(высера)
"2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом."
Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:54
ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.
Кожен такий комплекс коштує 17 млн євро, всього в України їх три.
На думку експерта, зенітна система була висунута надмірно близько до передової та перебувала в зоні досяжності безпілотника “Ланцет”, які можуть завдавати ударів на 40 км.
Переданий Україні Iris-T спочатку призначався Єгипту, але його не перефарбували. Світле забарвлення, яке підходить для умов пустелі, привернуло увагу росіян, вважає Ріпке.
Радар комплексу Iris-T було вимкнено, а додаткової підтримки у вигляді ЗРК Gepard не було.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:15
Цей камментатар будує свої припущення на москальській пропаганді. Ще раз підкреслю, пропаганда у москалів працює, гроші на неї є. А ось чому цей оглядач будує свою думку на москальському відео, це вже інше питання.
UPD: Головне шо у москалів нічєво нє пострадало.
|