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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43114312431343144315>
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:46

Прохожий
Не переймайся цим.
Україна відвоює усі свої території, тоді нас приймуть в НАТО(Столтенберг ж обіцяв) і від територій відмовляться не потрібно буде.
Не розумію чого ти хвилюєшся і обзиваєшся. Будь спокійний, перемога за нами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:41

Я спокойный
просто жду ссылок на официальные заявления по поводу твоего очередного вброса(высера)

"2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом."
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:54

ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.

Кожен такий комплекс коштує 17 млн євро, всього в України їх три.

На думку експерта, зенітна система була висунута надмірно близько до передової та перебувала в зоні досяжності безпілотника “Ланцет”, які можуть завдавати ударів на 40 км.

Переданий Україні Iris-T спочатку призначався Єгипту, але його не перефарбували. Світле забарвлення, яке підходить для умов пустелі, привернуло увагу росіян, вважає Ріпке.

Радар комплексу Iris-T було вимкнено, а додаткової підтримки у вигляді ЗРК Gepard не було.
https://inforesist.org/ua/ekspert-bild- ... i-pomilki/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:15

  jump написав:ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.

Цей камментатар будує свої припущення на москальській пропаганді. Ще раз підкреслю, пропаганда у москалів працює, гроші на неї є. А ось чому цей оглядач будує свою думку на москальському відео, це вже інше питання.
UPD: Головне шо у москалів нічєво нє пострадало.
UPDD: Головний сержант 47-і механізованої бригади Маркус просить не розкручувати російське ІПСО: "Помовчіть. Краще просто помовчіть". Джерело: https://censor.net/ua/v3423780
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:38

  Water написав:
  jump написав:ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.

Цей камментатар будує свої припущення на москальській пропаганді. Ще раз підкреслю, пропаганда у москалів працює, гроші на неї є. А ось чому цей оглядач будує свою думку на москальському відео, це вже інше питання.
UPD: Головне шо у москалів нічєво нє пострадало.
UPDD: Головний сержант 47-і механізованої бригади Маркус просить не розкручувати російське ІПСО: "Помовчіть. Краще просто помовчіть". Джерело: https://censor.net/ua/v3423780

Russia claims to destroy Ukraine air defence system
Хочете сказати, що це відео - компютерна графіка від москалів? Маскування IRIS тут дійсно просто на височайшому рівні.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:51

  Schmit написав:
  Water написав:
  jump написав:ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.

Цей камментатар будує свої припущення на москальській пропаганді. Ще раз підкреслю, пропаганда у москалів працює, гроші на неї є. А ось чому цей оглядач будує свою думку на москальському відео, це вже інше питання.
UPD: Головне шо у москалів нічєво нє пострадало.
UPDD: Головний сержант 47-і механізованої бригади Маркус просить не розкручувати російське ІПСО: "Помовчіть. Краще просто помовчіть". Джерело: https://censor.net/ua/v3423780

Russia claims to destroy Ukraine air defence system
Хочете сказати, що це відео - компютерна графіка від москалів? Маскування IRIS тут дійсно просто на височайшому рівні.

Мені достатньо було напису "Запарожский фронт". Москалі не кажуть, вони брешуть.
Звісно у нас були й будуть втрати.
А шо саме підірвали на відео і де саме- не скажу, я не ікспєрт.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:56

  pesikot написав:
  buratinyo написав:Уверен, что есть еще у кого-то другие варианты причин этой войны и геноцида украинцев

Вариант "Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР"
Изначально неправильный вариант, в том опросе вообще нет правильных вариантов

Итак, может для всякого россиянина и было, что СССР = Россия. Но, даже формально, СССР не был равен РСФСР
Поэтому РСФСР не может вернуть то, что ей просто не принадлежало

И на забываем такой важный исторический факт
Декларация о государственном суверенитете РСФСР
Декларация о государственном суверенитете РСФСР — политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР.

Декларация была принята в ходе тяжёлой политической борьбы Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года

Оп-па, больше чем за год, до объявления сувернитета Украины


Как псу тебе отвечу - вариант правильный там есть. Причем с логикой и доказательствами, которые примет любой следак для вынесения обвинения подозреваемому.

Но в тебе сидит еще и кот, который нетерпеливый, старый, тупой и ленивый. Поэтому ты выбрал самый левый вариант в перечне и пытаешься доказывать его несостоятельность, применяя методы демагогии к тому же. По другому ты не можешь. Потому что реальных и релевантных доказательств у тебя нет его несостоятельности. Ты нашел только документ, который привязать к теме варианта нельзя, ну, никак. Но ты старался и пытался все таки. Благодарю тебя за старания. Понимаю, мозги уже не те. Все мы стареем и тупеем с возрастом.

  pesikot написав:Отсюда очень простой вывод
Нынешняя война - это захватническое расширение РФ, уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации

А если не получается, то уничтожать всё до чего смогут дотянутся


Удивительно, но твои выводы практически совпали с моими. :oops: Бывает же. Хотя хорошего и радостного от этого мало. Но нужно уточнить твои выводы.

К первому предложению задам такой вопрос: "в рамках какого контекста или причины войны захватническое расширение и прочее?"

А ко второму твоему предложению задам другой вопрос: "Что станет основанием для прекращению сего действия?"

Неужели снова ответишь правильно? Постарайся.

  pesikot написав:PS. buratinyo, не стоит строить из себя целочку и быть, типа, над схваткой.
Я помню твою явную пророссийскую сучность, а люди редко меняются столь кардинально


Отвечу на твой заскок, который явно является причиной того, что ты иногда видел мои буквы, но не смог понять смысл который они несли.

Придется пояснить. Ты прав частично. Люди опытные не меняют свое мнение без оснований, тем более на основании болтовни каких-то балбесов с форумов. Пророссийской сучностью ты сейчас назвал мои давние замечания тебе о том, что твоя риторика на этом форуме с 20013 года, это риторика сепаратиста и даст удобные основания росии для осуществления военной агрессии. В то время ты грубо нарушаешь украинское законодательство, способствуешь захвату российскими наемниками территорий Украины в Крыму, донецкой и луганской областях с приданием этим захватам юридических моментов, которые могут оправдать этого захват в международных судах и при этом пытаешься переложить свои вину на меня? В моих глазах твои действия выглядят именно так.

А запомнил я тебя по нику. :D

Продолжаем далее. Это не я поменялся, это ты постепенно меняешься под воздействием событий, которые ты помогал вызвать в прошлое время по причине или работы на ФСБ, или заблуждений. Это ты склоняешься к моему видению постепенно под воздействием постоянно появляющихся новым доказательствам его истинности.

Я по прежнему болею за родную Украину. Все события с 2007 года полностью подтвердили мое видение ситуации в конфликте между росией и Украиной. Слава Богу и этот президент занял такую же позицию, реализуя правильные планы и корректно определяя и изолируя настоящих воров и врагов Украины от государственного аппарата до сегодняшнего дня. Благодаря этому мы держимся.

  pesikot написав:А ведь у нас тут "обмен мнениями", но обмен мнениями подразумевает и признание ошибочности своего мнения


Неплохо. Начинаю подумывать, что конструктивные мнения более полезны, чем чисто эмоциональные претензии из-за того, что буквы не такие.

Удачи.
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 09 чер, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:58

  Water написав:
  Schmit написав:
  Water написав:Цей камментатар будує свої припущення на москальській пропаганді. Ще раз підкреслю, пропаганда у москалів працює, гроші на неї є. А ось чому цей оглядач будує свою думку на москальському відео, це вже інше питання.
UPD: Головне шо у москалів нічєво нє пострадало.
UPDD: Головний сержант 47-і механізованої бригади Маркус просить не розкручувати російське ІПСО: "Помовчіть. Краще просто помовчіть". Джерело: https://censor.net/ua/v3423780

Russia claims to destroy Ukraine air defence system
Хочете сказати, що це відео - компютерна графіка від москалів? Маскування IRIS тут дійсно просто на височайшому рівні.

Мені достатньо було напису "Запарожский фронт". Москалі не кажуть, вони брешуть.
Звісно у нас були й будуть втрати.
А шо саме підірвали на відео і де саме- не скажу, я не ікспєрт.

Що ж, будемо надіятись, що це був фанерний макет з димовими шашками, спеціально пофарбований у світлий колір.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вообще в шоке от некоторых комментаторов, которые вещают об ИПСО. Если что-то наше подбивается то это автоматически становится ИПСО)). Если есть видео ( сам его не видел) то какой смысл отрицать и кричать об ИПСО.

На войне потери несут обе стороны, тем более атакующая сторона. Если есть фото и видео с нашей подбитой техникой отрицать и кричать об ИПСО глупо.
Кстати, есть видео где наш боец показывает подорвавшйся на мине леопард. Хорошо, что подлежит восстановлению. По сети гуляет масса видео с участием ланцетов, любой может посмотреть. Нужно также отметить, что после попадания ланцета большинство техники можно вернуть в строй.

Если история с камуфляжным цветом Ирис-Т "под пустыню" в непосредственной близости от первой линии правда... Можно сказать только "сумно бля"

Я вообще пропускаю мимо информацию о условных десятках уничтоженной техники без видео/фото подтверждений, чего и всем желаю, а то получаются невероятные рыбацкие истории.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:04

Не все так просто ©

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 09 чер, 2023 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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