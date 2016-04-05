Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:56

pesikot написав: buratinyo написав: Уверен, что есть еще у кого-то другие варианты причин этой войны и геноцида украинцев Уверен, что есть еще у кого-то другие варианты причин этой войны и геноцида украинцев

Вариант "Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР"

Изначально неправильный вариант, в том опросе вообще нет правильных вариантов



Итак, может для всякого россиянина и было, что СССР = Россия. Но, даже формально, СССР не был равен РСФСР

Поэтому РСФСР не может вернуть то, что ей просто не принадлежало



И на забываем такой важный исторический факт

Декларация о государственном суверенитете РСФСР

Декларация о государственном суверенитете РСФСР — политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР.



Декларация была принята в ходе тяжёлой политической борьбы Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года

Оп-па, больше чем за год, до объявления сувернитета Украины

Вариант "Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР"Изначально неправильный вариант,Итак, может для всякого россиянина и было, что СССР = Россия. Но, даже формально, СССР не был равен РСФСРПоэтому РСФСР не может вернуть то, что ей просто не принадлежалоИ на забываем такой важный исторический фактОп-па, больше чем за год, до объявления сувернитета Украины

pesikot написав: Отсюда очень простой вывод

Нынешняя война - это захватническое расширение РФ, уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации



А если не получается, то уничтожать всё до чего смогут дотянутся Отсюда очень простой выводНынешняя война - это захватническое расширение РФ, уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нацииА если не получается, то уничтожать всё до чего смогут дотянутся

pesikot написав: PS. buratinyo, не стоит строить из себя целочку и быть, типа, над схваткой.

Я помню твою явную пророссийскую сучность, а люди редко меняются столь кардинально PS., не стоит строить из себя целочку и быть, типа, над схваткой.Я помню твою явную пророссийскую сучность, а люди редко меняются столь кардинально

pesikot написав: А ведь у нас тут "обмен мнениями", но обмен мнениями подразумевает и признание ошибочности своего мнения А ведь у нас тут "обмен мнениями", но обмен мнениями подразумевает и признание ошибочности своего мнения

Как псу тебе отвечу - вариант правильный там есть. Причем с логикой и доказательствами, которые примет любой следак для вынесения обвинения подозреваемому.Но в тебе сидит еще и кот, который нетерпеливый, старый, тупой и ленивый. Поэтому ты выбрал самый левый вариант в перечне и пытаешься доказывать его несостоятельность, применяя методы демагогии к тому же. По другому ты не можешь. Потому что реальных и релевантных доказательств у тебя нет его несостоятельности. Ты нашел только документ, который привязать к теме варианта нельзя, ну, никак. Но ты старался и пытался все таки. Благодарю тебя за старания. Понимаю, мозги уже не те. Все мы стареем и тупеем с возрастом.Удивительно, но твои выводы практически совпали с моими.Бывает же. Хотя хорошего и радостного от этого мало. Но нужно уточнить твои выводы.К первому предложению задам такой вопрос: "в рамках какого контекста или причины войны захватническое расширение и прочее?"А ко второму твоему предложению задам другой вопрос: "Что станет основанием для прекращению сего действия?"Неужели снова ответишь правильно? Постарайся.Отвечу на твой заскок, который явно является причиной того, что ты иногда видел мои буквы, но не смог понять смысл который они несли.Придется пояснить. Ты прав частично. Люди опытные не меняют свое мнение без оснований, тем более на основании болтовни каких-то балбесов с форумов. Пророссийской сучностью ты сейчас назвал мои давние замечания тебе о том, что твоя риторика на этом форуме с 20013 года, это риторика сепаратиста и даст удобные основания росии для осуществления военной агрессии. В то время ты грубо нарушаешь украинское законодательство, способствуешь захвату российскими наемниками территорий Украины в Крыму, донецкой и луганской областях с приданием этим захватам юридических моментов, которые могут оправдать этого захват в международных судах и при этом пытаешься переложить свои вину на меня? В моих глазах твои действия выглядят именно так.А запомнил я тебя по нику.Продолжаем далее. Это не я поменялся, это ты постепенно меняешься под воздействием событий, которые ты помогал вызвать в прошлое время по причине или работы на ФСБ, или заблуждений. Это ты склоняешься к моему видению постепенно под воздействием постоянно появляющихся новым доказательствам его истинности.Я по прежнему болею за родную Украину. Все события с 2007 года полностью подтвердили мое видение ситуации в конфликте между росией и Украиной. Слава Богу и этот президент занял такую же позицию, реализуя правильные планы и корректно определяя и изолируя настоящих воров и врагов Украины от государственного аппарата до сегодняшнего дня. Благодаря этому мы держимся.Неплохо. Начинаю подумывать, что конструктивные мнения более полезны, чем чисто эмоциональные претензии из-за того, что буквы не такие.Удачи.