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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4312431343144315>
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:08

  hume написав:Я вообще в шоке от некоторых комментаторов, которые вещают об ИПСО. Если что-то наше подбивается то это автоматически становится ИПСО)). Если есть видео ( сам его не видел) то какой смысл отрицать и кричать об ИПСО.

Це ви кому мені, чи Головний сержант 47-і механізованої бригади Маркус?
І на майбутнє, хочете спілкуватись- пишіть українською.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:10

  jump написав:ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.

Кожен такий комплекс коштує 17 млн євро, всього в України їх три.

На думку експерта, зенітна система була висунута надмірно близько до передової та перебувала в зоні досяжності безпілотника “Ланцет”, які можуть завдавати ударів на 40 км.

Переданий Україні Iris-T спочатку призначався Єгипту, але його не перефарбували. Світле забарвлення, яке підходить для умов пустелі, привернуло увагу росіян, вважає Ріпке.

Радар комплексу Iris-T було вимкнено, а додаткової підтримки у вигляді ЗРК Gepard не було.
https://inforesist.org/ua/ekspert-bild- ... i-pomilki/

Олександр Коваленко
Консерве Юре Рёпке из BILD, очень комфортно сидя в своём мягком кресле, кондиционированном кабинете, рассуждать о том, какие "ошибки" допустили СОУ🇺🇦и потеряли ЗРК Iris-T.

Вот только, "эксперт", перепутал сам ЗРК с многофункциональной радиолокационной станцией Hensoldt TRML-4D...

А во вторых, весьма удобно, сидя в мягком кресле, кондиционированном кабинете, рассуждать о том, какие "ошибки" допустили СОУ🇺🇦, игнорируя главный вопрос - почему эта система оказалась в 40-киломитровой зоне от линии фронта. Где более глубокий анализ ситуации, а не банальный хайп для наброса, чем, кстати, славится Юра?

Но, больше всего бесят те, кто тянут в наше информационное пространство эту консерву, которая успешно "непредвзято" ретранслирует зраду с 2014 года, выдавая себя за "друга" Украины, но являясь на деле, выше упомянуто кем.

Решение оперативных задач обусловлено рисками и не дилетантам их оценивать.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очень не хочется, чтоб наши делали то же, что и орки под Угледаром и Авдеевкой. То есть ходить днём колоннами в местности где вас ждут с круглосуточной разведкой орланами. Я бы ещё понял выдвижение некоторых небольших групп для выявления позиций вражеской артиллерии, но сомневаюсь, что это делается на серьезной технике.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:13

Фантастика - поверхом вище!©)))

  Schmit написав:Хочете сказати, що це відео - компютерна графіка від москалів? Маскування IRIS тут дійсно просто на височайшому рівні.
Я хочу сказати що... - щось занадто точні влучання по рухомих цілях ;) (там пізніше на відео)
Чим так точно можна влучати на таких великих відстанях (чув, що там щось 40км від лінії фронту було) - ще й ОСОБЛИВО коли танк/САУ і т. п. рухається/їде?

п.с.
А про маскування що - взагалі не чули? ;)
Тобто - ні маскувальної сітки не накинуто, ні гілок зверху не накидали?
Співпадіння?© :mrgreen:

Та ми тут на старезні гвоздики - і антидронові сітки, і маскувальні сітки, і ще купа гілок зверху/збоку накидуємо...
А тут СУЧАСНУ/НОВУ іноземну техніку нічим не замаскували?
Серйозно? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:17

  Water написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от некоторых комментаторов, которые вещают об ИПСО. Если что-то наше подбивается то это автоматически становится ИПСО)). Если есть видео ( сам его не видел) то какой смысл отрицать и кричать об ИПСО.

Це ви кому мені, чи Головний сержант 47-і механізованої бригади Маркус?
І на майбутнє, хочете спілкуватись- пишіть українською.

При чем здесь Маркус - это раз? Какой смысл разглагольствования об ИПСО если есть фото/видео? И почему мне нужно вам писать на украинском- это два.?
Мне вот интересно вы нашим русскоязычным воинам, которых сейчас ровно половина тоже так говорите?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:27

  hume написав:И почему мне нужно вам писать на украинском- это два.?

Якщо москалі до вас ще не дійшло, то повторю ще раз:
Потому-что это украинский форум. А вы продолжаете валять Ваньку. Лично вас я уже давно раскусил, но вы как ни в чём не бывало- аЧТотакое?
  hume написав:Мне вот интересно вы нашим русскоязычным воинам, которых сейчас ровно половина тоже так говорите?

ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 09 чер, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:27

  Прохожий написав:Я спокойный
просто жду ссылок на официальные заявления по поводу твоего очередного вброса(высера)

Вибачай, москальської мови не розумію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:31

  Water написав:
  hume написав:И почему мне нужно вам писать на украинском- это два.?

Якщо москалі до вас ще не дійшло, то повторю ще раз:
Потому-что это украинский форум. А вы продолжаете валять Ваньку. Лично вас я уже давно раскусил, но вы как ни в чём не бывало- аЧТотакое?
  hume написав:Мне вот интересно вы нашим русскоязычным воинам, которых сейчас ровно половина тоже так говорите?

ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.

Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:34

  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:Я спокойный
просто жду ссылок на официальные заявления по поводу твоего очередного вброса(высера)

Вибачай, москальської мови не розумію.

"2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом."

слился как и предполагалось
остается один вопрос
ты консерва рашистская или просто "полезный идиот"?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 09 чер, 2023 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:34

  hume написав:
  Water написав:ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.

Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун

Не знаю для чого це осбисто ВАМ, ВАМ тут ніхто не віре. ВИ брешете в кожному слові, так і тхне.
Water
 
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