ЗСУ припустилися «серії фатальних помилок», які дозволили російським окупантам вразити німецьку зенітну установку Iris-T разом з екіпажем. Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке, який провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова. Матеріал опубліковано на сайті Bild.Кожен такий комплекс коштує 17 млн євро, всього в України їх три.На думку експерта, зенітна система була висунута надмірно близько до передової та перебувала в зоні досяжності безпілотника “Ланцет”, які можуть завдавати ударів на 40 км.Переданий Україні Iris-T спочатку призначався Єгипту, але його не перефарбували. Світле забарвлення, яке підходить для умов пустелі, привернуло увагу росіян, вважає Ріпке.Радар комплексу Iris-T було вимкнено, а додаткової підтримки у вигляді ЗРК Gepard не було.

Консерве Юре Рёпке из BILD, очень комфортно сидя в своём мягком кресле, кондиционированном кабинете, рассуждать о том, какие "ошибки" допустили СОУ🇺🇦и потеряли ЗРК Iris-T.



Вот только, "эксперт", перепутал сам ЗРК с многофункциональной радиолокационной станцией Hensoldt TRML-4D...



А во вторых, весьма удобно, сидя в мягком кресле, кондиционированном кабинете, рассуждать о том, какие "ошибки" допустили СОУ🇺🇦, игнорируя главный вопрос - почему эта система оказалась в 40-киломитровой зоне от линии фронта. Где более глубокий анализ ситуации, а не банальный хайп для наброса, чем, кстати, славится Юра?



Но, больше всего бесят те, кто тянут в наше информационное пространство эту консерву, которая успешно "непредвзято" ретранслирует зраду с 2014 года, выдавая себя за "друга" Украины, но являясь на деле, выше упомянуто кем.



Решение оперативных задач обусловлено рисками и не дилетантам их оценивать.