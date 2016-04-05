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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:39
hume написав: Water написав: hume написав:
И почему мне нужно вам писать на украинском- это два.?
Якщо москалі до вас ще не дійшло, то повторю ще раз:
Потому-что это украинский форум. А вы продолжаете валять Ваньку. Лично вас я уже давно раскусил, но вы как ни в чём не бывало- аЧТотакое?
hume написав:
Мне вот интересно вы нашим русскоязычным воинам, которых сейчас ровно половина тоже так говорите?
ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.
Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун
прикольно
ватники ватер(клозет?) и андруйко будет устанавливать правила?
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:41
Прохожий написав: andrijk777 написав: Прохожий написав:
Я спокойный
просто жду ссылок на официальные заявления по поводу твоего очередного вброса
(высера)
Вибачай, москальської мови не розумію.
слился как и предполагалось
остается один вопрос
ты консерва рашистская или просто "полезный идиот"?
Ти тупий чи читати не вмієш? Я ж тобі написав що москальської мови не розумію. Їдь в РФ(якщо ти не там) і там щось в когось вимагай.
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andrijk777
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:43
Water написав: hume написав: Water написав:
ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.
Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун
Не знаю для чого це осбисто ВАМ, ВАМ тут ніхто не віре. ВИ брешете в кожному слові, так і тхне.
Мне всё равно кто верит мне , а кто нет.
Когда нечем крыть факты сразу переходят на языковой вопрос. Как только речь о наших потерях сразу сводится к ИПСО. Идёт война, потери будут и отрицать это глупо.
Вот это ваше "это всё ИПСО" очень смахивает на москальское - Потерь Нет.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:45
andrijk777 написав: Прохожий написав: andrijk777 написав:
Вибачай, москальської мови не розумію.
слился как и предполагалось
остается один вопрос
ты консерва рашистская или просто "полезный идиот"?
Ти тупий чи читати не вмієш? Я ж тобі написав що москальської мови не розумію. Їдь в РФ(якщо ти не там) і там щось в когось вимагай.
свой вброс осилишь???"2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом."
И???
консерва слилась
кстати хоть 5руб за пост платЮть?
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:52
Прохожий написав:
свой вброс осилишь???
И???
Ось впертий москаль попався... принципово по-москальськи пише.
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