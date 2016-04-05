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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4312431343144315
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:39

  hume написав:
  Water написав:
  hume написав:И почему мне нужно вам писать на украинском- это два.?

Якщо москалі до вас ще не дійшло, то повторю ще раз:
Потому-что это украинский форум. А вы продолжаете валять Ваньку. Лично вас я уже давно раскусил, но вы как ни в чём не бывало- аЧТотакое?
  hume написав:Мне вот интересно вы нашим русскоязычным воинам, которых сейчас ровно половина тоже так говорите?

ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.

Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун

прикольно
ватники ватер(клозет?) и андруйко будет устанавливать правила?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:41

  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:Я спокойный
просто жду ссылок на официальные заявления по поводу твоего очередного вброса(высера)

Вибачай, москальської мови не розумію.

слился как и предполагалось
остается один вопрос
ты консерва рашистская или просто "полезный идиот"?

Ти тупий чи читати не вмієш? Я ж тобі написав що москальської мови не розумію. Їдь в РФ(якщо ти не там) і там щось в когось вимагай.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:43

  Water написав:
  hume написав:
  Water написав:ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.

Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун

Не знаю для чого це осбисто ВАМ, ВАМ тут ніхто не віре. ВИ брешете в кожному слові, так і тхне.

Мне всё равно кто верит мне , а кто нет.
Когда нечем крыть факты сразу переходят на языковой вопрос. Как только речь о наших потерях сразу сводится к ИПСО. Идёт война, потери будут и отрицать это глупо.

Вот это ваше "это всё ИПСО" очень смахивает на москальское - Потерь Нет.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:45

  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:Вибачай, москальської мови не розумію.

слился как и предполагалось
остается один вопрос
ты консерва рашистская или просто "полезный идиот"?

Ти тупий чи читати не вмієш? Я ж тобі написав що москальської мови не розумію. Їдь в РФ(якщо ти не там) і там щось в когось вимагай.

свой вброс осилишь???
"2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть).
Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом."

И???

консерва слилась

кстати хоть 5руб за пост платЮть? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:52

  Прохожий написав:свой вброс осилишь???

И???

Ось впертий москаль попався... принципово по-москальськи пише.
andrijk777
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