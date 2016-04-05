Water написав:ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.
Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун
Не знаю для чого це осбисто ВАМ, ВАМ тут ніхто не віре. ВИ брешете в кожному слові, так і тхне.
Мне всё равно кто верит мне , а кто нет. Когда нечем крыть факты сразу переходят на языковой вопрос. Как только речь о наших потерях сразу сводится к ИПСО. Идёт война, потери будут и отрицать это глупо.
Вот это ваше "это всё ИПСО" очень смахивает на москальское - Потерь Нет.
andrijk777 написав:Вибачай, москальської мови не розумію.
слился как и предполагалось остается один вопрос ты консерва рашистская или просто "полезный идиот"?
Ти тупий чи читати не вмієш? Я ж тобі написав що москальської мови не розумію. Їдь в РФ(якщо ти не там) і там щось в когось вимагай.
свой вброс осилишь??? "2. Треба щоб Україна офіційно відмовилась від території, які вона не контролюватиме після війни(якщо такі будуть). Обидві вимоги офіційно і не раз озвучувались тим самим Столтенбергом."
Як робити прориви, нам треба повчитись у ізраїльскої армії. Як казали командири танкістам вермахту - не бійтесь радянських танків, вони ніколи не поцілять з першого разу, а ми вас ганяємо, щоб ви поцілили. Точність ізраїльтян просто вражає, авіація, танки, ракети. Все це досягається важкими тренуваннями. Чи була в нас змога і час так якісно підготувати наш наступ? Навіть якщо не буде проривів, ми все одно видавимо орків, як видавили з правого берега, але не швидко, важко і методично, ударами по складах і комунікаціям. Захід поступово розкручує виробництво зброї, підтримка буде, особливо якщо буде результат на полі бою.
lapay написав:Як робити прориви, нам треба повчитись у ізраїльскої армії. Як казали командири танкістам вермахту - не бійтесь радянських танків, вони ніколи не поцілять з першого разу, а ми вас ганяємо, щоб ви поцілили. Точність ізраїльтян просто вражає, авіація, танки, ракети. Все це досягається важкими тренуваннями. Чи була в нас змога і час так якісно підготувати наш наступ? Навіть якщо не буде проривів, ми все одно видавимо орків, як видавили з правого берега, але не швидко, важко і методично, ударами по складах і комунікаціям. Захід поступово розкручує виробництво зброї, підтримка буде, особливо якщо буде результат на полі бою.
Поки що втрати не такі вже і великі усього три леопарди та десяток бредлі. Погано що вони всі на купі.