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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4312431343144315
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:08

  pesikot написав:Погодь, ты сейчас в США, зачем все эти волны ?
Как тебе сейчас могли недоплатить пенсию, если ты в США ?
Как ты можешь судить о пенсии сейчас в Украине ?

Не понял вопроса. Я получаю украинскую пенсию, как и все украинские пенсионеры, эвакуировавшиеся за границу. Не получаю только пособия 2 тыс для переселенцев, за границей не положено.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:24

  lapay написав:Як робити прориви, нам треба повчитись у ізраїльскої армії. Як казали командири танкістам вермахту - не бійтесь радянських танків, вони ніколи не поцілять з першого разу, а ми вас ганяємо, щоб ви поцілили.
Точність ізраїльтян просто вражає, авіація, танки, ракети. Все це досягається важкими тренуваннями. Чи була в нас змога і час так якісно підготувати наш наступ?
Навіть якщо не буде проривів, ми все одно видавимо орків, як видавили з правого берега, але не швидко, важко і методично, ударами по складах і комунікаціям. Захід поступово розкручує виробництво зброї, підтримка буде, особливо якщо буде результат на полі бою.

Поки що втрати не такі вже і великі усього три леопарди та десяток бредлі. Погано що вони всі на купі.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 07:05

pesikot ,
ИЧСХ, все те, кто говорил, что Украине не будут предоставлять военную помощь, ни один не сказал, что он ошибся в своём мнении. Ни один !

А ведь у нас тут "обмен мнениями", но обмен мнениями подразумевает и признание ошибочности своего мнения



«То не я, то соскін»(с) Мух.
А ще уміляють вкиди реінкарнованого юриста в засаді. В якості аргументу , що допомоги буде все менше і менше, він приніс розрахунки нашого уряду про граничний розмір зовнішнього боргу України на наступні роки. Типу «ну ми ж не плануємо брати в борг, отже допомагати нам не будуть». Віталік зі словами «нє, ну ето жє докумєнт, а нє слова» з надутими щоками закивав головою і вдячно поплескав юриста по щоці.
Не очікуй, що тут хтось буде визнавати пустобрехливість своїх прогнозів. Але це не означає , що ми не будемо макати їх писком в них.
По втратам. Є і будуть. Нічого страшного нема. А на помилках вчаться. Ті, хто виживуть.

flyman ,
Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?
Послуга була неякісно надана.


«послуга служіння державі в 2000 році, яка виявилась неякісною в 2023 році?»
Хтось може допомогти перекласти це цокольне марево на людську мову?
Hotab
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