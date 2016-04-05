Не понял вопроса. Я получаю украинскую пенсию, как и все украинские пенсионеры, эвакуировавшиеся за границу. Не получаю только пособия 2 тыс для переселенцев, за границей не положено.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 00:08
Не понял вопроса. Я получаю украинскую пенсию, как и все украинские пенсионеры, эвакуировавшиеся за границу. Не получаю только пособия 2 тыс для переселенцев, за границей не положено.
Додано: Суб 10 чер, 2023 00:24
Поки що втрати не такі вже і великі усього три леопарди та десяток бредлі. Погано що вони всі на купі.
Додано: Суб 10 чер, 2023 07:05
pesikot ,
«То не я, то соскін»(с) Мух.
А ще уміляють вкиди реінкарнованого юриста в засаді. В якості аргументу , що допомоги буде все менше і менше, він приніс розрахунки нашого уряду про граничний розмір зовнішнього боргу України на наступні роки. Типу «ну ми ж не плануємо брати в борг, отже допомагати нам не будуть». Віталік зі словами «нє, ну ето жє докумєнт, а нє слова» з надутими щоками закивав головою і вдячно поплескав юриста по щоці.
Не очікуй, що тут хтось буде визнавати пустобрехливість своїх прогнозів. Але це не означає , що ми не будемо макати їх писком в них.
По втратам. Є і будуть. Нічого страшного нема. А на помилках вчаться. Ті, хто виживуть.
flyman ,
«послуга служіння державі в 2000 році, яка виявилась неякісною в 2023 році?»
Хтось може допомогти перекласти це цокольне марево на людську мову?
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