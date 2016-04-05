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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4312431343144315>
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:13

Фантастика - поверхом вище!©)))

  Schmit написав:Хочете сказати, що це відео - компютерна графіка від москалів? Маскування IRIS тут дійсно просто на височайшому рівні.
Я хочу сказати що... - щось занадто точні влучання по рухомих цілях ;) (там пізніше на відео)
Чим так точно можна влучати на таких великих відстанях (чув, що там щось 40км від лінії фронту було) - ще й ОСОБЛИВО коли танк/САУ і т. п. рухається/їде?

п.с.
А про маскування що - взагалі не чули? ;)
Тобто - ні маскувальної сітки не накинуто, ні гілок зверху не накидали?
Співпадіння?© :mrgreen:

Та ми тут на старезні гвоздики - і антидронові сітки, і маскувальні сітки, і ще купа гілок зверху/збоку накидуємо...
А тут СУЧАСНУ/НОВУ іноземну техніку нічим не замаскували?
Серйозно? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:43

  Water написав:
  hume написав:
  Water написав:ПокажеТЕ документи шо ви воюєте у ЗСУ- дозволю розмовляти москальською.

Разрешишь разговаривать? Показать документы? Ебать ты клоун

Не знаю для чого це осбисто ВАМ, ВАМ тут ніхто не віре. ВИ брешете в кожному слові, так і тхне.

Мне всё равно кто верит мне , а кто нет.
Когда нечем крыть факты сразу переходят на языковой вопрос. Как только речь о наших потерях сразу сводится к ИПСО. Идёт война, потери будут и отрицать это глупо.

Вот это ваше "это всё ИПСО" очень смахивает на москальское - Потерь Нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:03

Re: Точність

Як робити прориви, нам треба повчитись у ізраїльскої армії. Як казали командири танкістам вермахту - не бійтесь радянських танків, вони ніколи не поцілять з першого разу, а ми вас ганяємо, щоб ви поцілили.
Точність ізраїльтян просто вражає, авіація, танки, ракети. Все це досягається важкими тренуваннями. Чи була в нас змога і час так якісно підготувати наш наступ?
Навіть якщо не буде проривів, ми все одно видавимо орків, як видавили з правого берега, але не швидко, важко і методично, ударами по складах і комунікаціям. Захід поступово розкручує виробництво зброї, підтримка буде, особливо якщо буде результат на полі бою.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

особисто для ЛАДа (вийде з бані, прочитає)

Росіяни знущаються у колонії над українським політв’язнем Яцкіним, - Лубінець

доки людина не визнає, що диктатури зазвичай таке роблять з противниками, але вони не мають на це жодного права - це нехтування будя-якими правами людини

а у то ЛАДа й кримських татар за законом посадили, й бойців ОУН-УПА. напевне, й Сенцов законно сидів.

й взагалі, щоб не забували, за що ми боремося.

Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:08

  pesikot написав:Погодь, ты сейчас в США, зачем все эти волны ?
Как тебе сейчас могли недоплатить пенсию, если ты в США ?
Как ты можешь судить о пенсии сейчас в Украине ?

Не понял вопроса. Я получаю украинскую пенсию, как и все украинские пенсионеры, эвакуировавшиеся за границу. Не получаю только пособия 2 тыс для переселенцев, за границей не положено.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:24

  lapay написав:Як робити прориви, нам треба повчитись у ізраїльскої армії. Як казали командири танкістам вермахту - не бійтесь радянських танків, вони ніколи не поцілять з першого разу, а ми вас ганяємо, щоб ви поцілили.
Точність ізраїльтян просто вражає, авіація, танки, ракети. Все це досягається важкими тренуваннями. Чи була в нас змога і час так якісно підготувати наш наступ?
Навіть якщо не буде проривів, ми все одно видавимо орків, як видавили з правого берега, але не швидко, важко і методично, ударами по складах і комунікаціям. Захід поступово розкручує виробництво зброї, підтримка буде, особливо якщо буде результат на полі бою.

Поки що втрати не такі вже і великі усього три леопарди та десяток бредлі. Погано що вони всі на купі.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 02:22

  lapay написав:Як робити прориви, нам треба повчитись у ізраїльскої армії. Як казали командири танкістам вермахту - не бійтесь радянських танків, вони ніколи не поцілять з першого разу, а ми вас ганяємо, щоб ви поцілили.
Точність ізраїльтян просто вражає, авіація, танки, ракети. Все це досягається важкими тренуваннями. Чи була в нас змога і час так якісно підготувати наш наступ?
Навіть якщо не буде проривів, ми все одно видавимо орків, як видавили з правого берега, але не швидко, важко і методично, ударами по складах і комунікаціям. Захід поступово розкручує виробництво зброї, підтримка буде, особливо якщо буде результат на полі бою.

Бред. Когда Израиль последний раз воевал по настоящему? Против противника своего уровня? Гоняют там ободранных палестинцев, а вы на этом опыте хотите чему то учиться =)
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 07:05

pesikot ,
ИЧСХ, все те, кто говорил, что Украине не будут предоставлять военную помощь, ни один не сказал, что он ошибся в своём мнении. Ни один !

А ведь у нас тут "обмен мнениями", но обмен мнениями подразумевает и признание ошибочности своего мнения



«То не я, то соскін»(с) Мух.
А ще уміляють вкиди реінкарнованого юриста в засаді. В якості аргументу , що допомоги буде все менше і менше, він приніс розрахунки нашого уряду про граничний розмір зовнішнього боргу України на наступні роки. Типу «ну ми ж не плануємо брати в борг, отже допомагати нам не будуть». Віталік зі словами «нє, ну ето жє докумєнт, а нє слова» з надутими щоками закивав головою і вдячно поплескав юриста по щоці.
Не очікуй, що тут хтось буде визнавати пустобрехливість своїх прогнозів. Але це не означає , що ми не будемо макати їх писком в них.
По втратам. Є і будуть. Нічого страшного нема. А на помилках вчаться. Ті, хто виживуть.

flyman ,
Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?
Послуга була неякісно надана.


«послуга служіння державі в 2000 році, яка виявилась неякісною в 2023 році?»
Хтось може допомогти перекласти це цокольне марево на людську мову?

З питання мобілізації офіцерів-пенсів. Не торкаючись питання «чи повинні вони державі більше інших і чи мають бути саме в першу чергу мобізовані», хочу сказати, що хто у віковому цензі, зі здоровʼям і має необхідну ВОС, вже в основному пройшли через ТЦК . І або в СОУ, або чекають свою чергу. Похилі, викладачі та інші непрофільні в ЗСУ не потрібні зараз. Як виняток я б розглянув би може командири ремонтних підрозділів, які досконально знають радянську техніку. Їх вік і здоровʼя значення не має, потрібна їх голова. Припускаю, що є ще деякі ВОСи , де вік і здоровʼя не важливі. Але тут необхідно бажання самого пенсіонера піти служити .
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:10

В совке после 55-60 уходили на пенсию.
Сейчас можно подумать, что то изменилось. Из 100 чел, реально спортом занимаются 10, а значит какие из них вояки с животами от пивусика. Это пуш. мясо.
Да они могут работать на каких то военных обьектах в тылу или дружинниками на улицах городов и сёл в ком.час.
Но на передовой??? Да показывают по ТВ таких, но это единицы. И то для окопов на 3 линии они подойдут, а передвигаться быстро в бою, то думаю им тяжеловато...Но ещё водителями грузовиков подойдут, что то развозить по штабам..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:23

Игорь Алексеевич ,
значит какие из них вояки с животами от пивусика. Это пуш. мясо.


Це вибір кожного у що себе перетворити: в мішок з гімном, чи в шматок мʼяса. Ніхто ж ложку в ротяку не пихає насильно, і пиво відрами в горлянку не заливає. Я все життя думаю (моделюю) про те, що буду робити (як бігти і куди, що їсти, де спати) якщо зібʼють на ворожій території і вдасться не загинути в першу секунду. В цій схемі мені потрібно перші півгодини зуміти втікти з місця падіння на кілька км куди завгодно, і навіть краще НЕ в прогнозованому напрямку «до своїх». Я вмію. Навіть з особистою зброєю.
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