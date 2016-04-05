Додано: Суб 10 чер, 2023 07:05

ИЧСХ, все те, кто говорил, что Украине не будут предоставлять военную помощь, ни один не сказал, что он ошибся в своём мнении. Ни один !



А ведь у нас тут "обмен мнениями", но обмен мнениями подразумевает и признание ошибочности своего мнения





Якщо не може служити, то пенс. буде повертати грошима?

Послуга була неякісно надана.





«То не я, то соскін»(с) Мух.А ще уміляють вкиди реінкарнованого юриста в засаді. В якості аргументу , що допомоги буде все менше і менше, він приніс розрахунки нашого уряду про граничний розмір зовнішнього боргу України на наступні роки. Типу «ну ми ж не плануємо брати в борг, отже допомагати нам не будуть». Віталік зі словами «нє, ну ето жє докумєнт, а нє слова» з надутими щоками закивав головою і вдячно поплескав юриста по щоці.Не очікуй, що тут хтось буде визнавати пустобрехливість своїх прогнозів. Але це не означає , що ми не будемо макати їх писком в них.По втратам. Є і будуть. Нічого страшного нема. А на помилках вчаться. Ті, хто виживуть.«послуга служіння державі в 2000 році, яка виявилась неякісною в 2023 році?»Хтось може допомогти перекласти це цокольне марево на людську мову?З питання мобілізації офіцерів-пенсів. Не торкаючись питання «чи повинні вони державі більше інших і чи мають бути саме в першу чергу мобізовані», хочу сказати, що хто у віковому цензі, зі здоровʼям і має необхідну ВОС, вже в основному пройшли через ТЦК . І або в СОУ, або чекають свою чергу. Похилі, викладачі та інші непрофільні в ЗСУ не потрібні зараз. Як виняток я б розглянув би може командири ремонтних підрозділів, які досконально знають радянську техніку. Їх вік і здоровʼя значення не має, потрібна їх голова. Припускаю, що є ще деякі ВОСи , де вік і здоровʼя не важливі. Але тут необхідно бажання самого пенсіонера піти служити .