Hotab написав:Игорь Алексеевич ,значит какие из них вояки с животами от пивусика. Это пуш. мясо.
Це вибір кожного у що себе перетворити: в мішок з гімном, чи в шматок мʼяса. Ніхто ж ложку в ротяку не пихає насильно, і пиво відрами в горлянку не заливає. Я все життя думаю (моделюю) про те, що буду робити (як бігти і куди, що їсти, де спати) якщо зібʼють на ворожій території і вдасться не загинути в першу секунду. В цій схемі мені потрібно перші півгодини зуміти втікти з місця падіння на кілька км куди завгодно. Я вмію.
Всё правильно, умеют немногие. Соточки, пивусики там постоянно народу немерено, особенно людей старшего поколения. Спорт. зал, то там кому за 50 на пальцах можно посчитать. И то уже наверное их припекло и занимаются только кардио, для снижения веса.