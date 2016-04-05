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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4312431343144315
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:29

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
значит какие из них вояки с животами от пивусика. Это пуш. мясо.


Це вибір кожного у що себе перетворити: в мішок з гімном, чи в шматок мʼяса. Ніхто ж ложку в ротяку не пихає насильно, і пиво відрами в горлянку не заливає. Я все життя думаю (моделюю) про те, що буду робити (як бігти і куди, що їсти, де спати) якщо зібʼють на ворожій території і вдасться не загинути в першу секунду. В цій схемі мені потрібно перші півгодини зуміти втікти з місця падіння на кілька км куди завгодно. Я вмію.

Всё правильно, умеют немногие. Соточки, пивусики там постоянно народу немерено, особенно людей старшего поколения. Спорт. зал, то там кому за 50 на пальцах можно посчитать. И то уже наверное их припекло и занимаются только кардио, для снижения веса.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 10:45

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Вчера смотрел ютуб и там было указано, что один из сценариев подрыва рашей ГЭС, что бы затянуть время наступления ЗСУ на Херсонском участке и перебросить часть войск с Херсона на Запорожское направление, где начались активные боевые действия.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Много видео о наших потерях на Запорожском направлении, видео как с рус безпилотников, с фпа дронов, а так же с камер наших воинов. Можно сказать, что ситуация похожа на Угледар. Вывод очень простой, позиции в данном месте хорошо подготовлены для обороны. Нужно дождаться информации о наших результатах, возможно удалось продвинуться вглубь укреп района.

Кстати, неоднократно давалась инфо о москальских фпа дронах (Мадяр показывал анутренности, + Лачен давал такую же инфо)которые изготавливаются в огромных масштабах и совсем не кустарным способом.

Сейчас нужно понять смогли ли эвакуировать технику, которую можно снова поставить в строй. Один леопад уже ввели в строй, поменяли катки и гусеницу.
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