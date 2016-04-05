Додано: Суб 10 чер, 2023 11:47

Ключем до перемоги у Другій світовій війні були сталь і алюміній, необхідні для будівництва військових кораблів, літаків і зброї. Холодна війна стала перегонами за створення атомної зброї з урану, а сьогоднішня «війна» стосується напівпровідникових чипів, маленьких плоских шматочків кремнію з вигравіюваними на них сотнями чи мільярдами електронних схем, що приводять у дію весь світ.



Чипи були винайдені 1959 року в Америці, але зараз альянс «Чип 4» представляє 70% світового ринку і включає США, Японію, Тайвань і Південну Корею. Названі «новою нафтою», напівпровідники керують супутниками, ракетними системами, військовими кораблями, смартфонами, холодильниками, транспортними засобами й економікою.



Китай, п’ятий за величиною виробник чипів, сподівався колись обігнати США в технологічному й економічному плані, тому він так домагається Тайваню, який виробляє 92% найпередовіших чипів у світі.

Це геоекономічна війна, але вона переплелася з геополітичними маневрами з приводу нинішнього руйнування Росією України. І кожна супердержава змінила свої стратегії та союзи: тепер Америка очолює гігантський західний альянс проти Росії, до якого входять усі члени «Чипа 4»; а Китай залишається нейтральним, намагається стати посередником у мирних переговорах і щосили намагається замінити Росію новими союзниками й партнерами.



Пекін нещодавно уклав дипломатичну угоду із Саудівською Аравією та Іраном, аби гарантувати собі в майбутньому постачання вуглеводнів, замінивши таким чином російське викопне паливо. До того ж Китай тепер активно «обкручує» п’ять колишніх республік Москви в Центральній Азії — Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан, де споживчі ринки, а також метали чи корисні копалини, потрібні для майбутніх технологій, чекають, аби їх використовували.

Це «взаємно гарантоване знищення» частково є причиною того, що 20 квітня міністерка фінансів США Джанет Єллен простягнула Пекіну оливкову гілку для врегулювання їхніх розбіжностей у передачі технологій. У своєму виступі вона сказала: «Світ достатньо великий для нас обох… Повний поділ наших економік був би катастрофою для обох країн. Це було б дестабілізувальним фактором для решти світу… і [ми] повинні працювати у сфері вирішення спільних проблем двох країн і всього світу».



Це були шаблонні ділові промови з приємним звучанням, але захований у них меседж полягав у тому, що Китаю пропонували угоду «чипи в обмін на Росію», якщо він допоможе встановити мир у Європі. Пропозиція «послуга за послугу» була зрозуміла, і це негайно перезарядило переговори на вищому рівні між двома наддержавами і підстьобнуло мирні зусилля Пекіна в Європі. Одразу після виступу Єллен голова Китаю Сі Цзіньпін уперше після вторгнення зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити свої особисті симпатії та запропонувати допомогу в пошуку рішення. Можлива розрядка з питання чипів помічена, і вона послаблює Путіна.

поки наступ розвивається й інфо обмежена, більш глобальний погляд. багато що з цього тут вже обговорювалосяps для читання статті потрібно ввести email.