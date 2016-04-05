значит какие из них вояки с животами от пивусика. Это пуш. мясо.
Це вибір кожного у що себе перетворити: в мішок з гімном, чи в шматок мʼяса. Ніхто ж ложку в ротяку не пихає насильно, і пиво відрами в горлянку не заливає. Я все життя думаю (моделюю) про те, що буду робити (як бігти і куди, що їсти, де спати) якщо зібʼють на ворожій території і вдасться не загинути в першу секунду. В цій схемі мені потрібно перші півгодини зуміти втікти з місця падіння на кілька км куди завгодно. Я вмію.
Всё правильно, умеют немногие. Соточки, пивусики там постоянно народу немерено, особенно людей старшего поколения. Спорт. зал, то там кому за 50 на пальцах можно посчитать. И то уже наверное их припекло и занимаются только кардио, для снижения веса.
Вчера смотрел ютуб и там было указано, что один из сценариев подрыва рашей ГЭС, что бы затянуть время наступления ЗСУ на Херсонском участке и перебросить часть войск с Херсона на Запорожское направление, где начались активные боевые действия.
Много видео о наших потерях на Запорожском направлении, видео как с рус безпилотников, с фпа дронов, а так же с камер наших воинов. Можно сказать, что ситуация похожа на Угледар. Вывод очень простой, позиции в данном месте хорошо подготовлены для обороны. Нужно дождаться информации о наших результатах, возможно удалось продвинуться вглубь укреп района.
Кстати, неоднократно давалась инфо о москальских фпа дронах (Мадяр показывал анутренности, + Лачен давал такую же инфо)которые изготавливаются в огромных масштабах и совсем не кустарным способом.
Сейчас нужно понять смогли ли эвакуировать технику, которую можно снова поставить в строй. Один леопад уже ввели в строй, поменяли катки и гусеницу.
Ключем до перемоги у Другій світовій війні були сталь і алюміній, необхідні для будівництва військових кораблів, літаків і зброї. Холодна війна стала перегонами за створення атомної зброї з урану, а сьогоднішня «війна» стосується напівпровідникових чипів, маленьких плоских шматочків кремнію з вигравіюваними на них сотнями чи мільярдами електронних схем, що приводять у дію весь світ.
Чипи були винайдені 1959 року в Америці, але зараз альянс «Чип 4» представляє 70% світового ринку і включає США, Японію, Тайвань і Південну Корею. Названі «новою нафтою», напівпровідники керують супутниками, ракетними системами, військовими кораблями, смартфонами, холодильниками, транспортними засобами й економікою.
Китай, п’ятий за величиною виробник чипів, сподівався колись обігнати США в технологічному й економічному плані, тому він так домагається Тайваню, який виробляє 92% найпередовіших чипів у світі.
Це геоекономічна війна, але вона переплелася з геополітичними маневрами з приводу нинішнього руйнування Росією України. І кожна супердержава змінила свої стратегії та союзи: тепер Америка очолює гігантський західний альянс проти Росії, до якого входять усі члени «Чипа 4»; а Китай залишається нейтральним, намагається стати посередником у мирних переговорах і щосили намагається замінити Росію новими союзниками й партнерами.
Пекін нещодавно уклав дипломатичну угоду із Саудівською Аравією та Іраном, аби гарантувати собі в майбутньому постачання вуглеводнів, замінивши таким чином російське викопне паливо. До того ж Китай тепер активно «обкручує» п’ять колишніх республік Москви в Центральній Азії — Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан, де споживчі ринки, а також метали чи корисні копалини, потрібні для майбутніх технологій, чекають, аби їх використовували.
Це «взаємно гарантоване знищення» частково є причиною того, що 20 квітня міністерка фінансів США Джанет Єллен простягнула Пекіну оливкову гілку для врегулювання їхніх розбіжностей у передачі технологій. У своєму виступі вона сказала: «Світ достатньо великий для нас обох… Повний поділ наших економік був би катастрофою для обох країн. Це було б дестабілізувальним фактором для решти світу… і [ми] повинні працювати у сфері вирішення спільних проблем двох країн і всього світу».
Це були шаблонні ділові промови з приємним звучанням, але захований у них меседж полягав у тому, що Китаю пропонували угоду «чипи в обмін на Росію», якщо він допоможе встановити мир у Європі. Пропозиція «послуга за послугу» була зрозуміла, і це негайно перезарядило переговори на вищому рівні між двома наддержавами і підстьобнуло мирні зусилля Пекіна в Європі. Одразу після виступу Єллен голова Китаю Сі Цзіньпін уперше після вторгнення зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити свої особисті симпатії та запропонувати допомогу в пошуку рішення. Можлива розрядка з питання чипів помічена, і вона послаблює Путіна.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 чер, 2023 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич , скільки потрібно буде стояти на місці, винищуючи укріпрайон, стільки і будуть. Не потрібні оці переминання з ноги на ногу і крики «ну що там? Коли? Що, нема? Ну все ясно , розходимось.»