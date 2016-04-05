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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4313431443154316
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:41

  Hotab написав:Игорь Алексеевич , скільки потрібно буде стояти на місці, винищуючи укріпрайон, стільки і будуть. Не потрібні оці переминання з ноги на ногу і крики «ну що там? Коли? Що, нема? Ну все ясно , розходимось.»

Здесь прям таки решается исход сражения. Вы из форума не делайте всезнайку))
Разведка раши сидит и читает, что же пишет на форуме Игорь Алексеевич или Hotab :P
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:49

«На березі люди плакали».
70 років тому будівництво Каховської ГЕС затопило херсонські села, а життя їхніх мешканців перетворило на пекло.

Як і навіщо збудували Каховську ГЕС: NV нагадує про ті події через спогади очевидців, істориків і режисера Олександра Довженка.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kahovs ... 30250.html
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:12

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:поки наступ розвивається й інфо обмежена, більш глобальний погляд. багато що з цього тут вже обговорювалося
За время оккупации раша смогла более тщательно подготовится к обороне. При том и первокласснику были известны главные направления наступления ЗСУ.

що вона навчила свою армію захищатися як в Маріуполі? ні. й ніколи не навчить.
я неодноразово казав не будуть расєяни битися так, як наші. а самі по собі ці лінії оборони - не так багато важать

а як наші будуть зламувати цю оборону - подивимось.
не треба в перший день волати всьо пропало, вони підбили наш танчик :roll:

За всё время войны это первые фото и видео уничтожения относительно большого количества нашей техники, которые смогли предоставить росиянчики. Безвозвратные потери или нет узнаем позже. Очень надеюсь ЗСУ смогли провести эвакуацию техники, но и тут есть некоторые противоречивые данные (озвучивать пока не буду).

Так же заметил, что москальские фпа дроны имеют неплохие камеры.

Я тоже сомневаюсь, что кацапы будут насмерть стоять за свои окопы, но речь сейчас не про пехоту, а про круглосуточную разведку безпилотниками для наводки арты и работу фпв безпилотников.

Про всё пропало никто не кричит, для начала нужно узнать о сложившейся после боя ситуации.
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