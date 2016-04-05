Здесь прям таки решается исход сражения. Вы из форума не делайте всезнайку))
Разведка раши сидит и читает, что же пишет на форуме Игорь Алексеевич или Hotab
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Додано: Суб 10 чер, 2023 12:41
Здесь прям таки решается исход сражения. Вы из форума не делайте всезнайку))
Разведка раши сидит и читает, что же пишет на форуме Игорь Алексеевич или Hotab
Додано: Суб 10 чер, 2023 12:49
«На березі люди плакали».
70 років тому будівництво Каховської ГЕС затопило херсонські села, а життя їхніх мешканців перетворило на пекло.
Додано: Суб 10 чер, 2023 13:12
За всё время войны это первые фото и видео уничтожения относительно большого количества нашей техники, которые смогли предоставить росиянчики. Безвозвратные потери или нет узнаем позже. Очень надеюсь ЗСУ смогли провести эвакуацию техники, но и тут есть некоторые противоречивые данные (озвучивать пока не буду).
Так же заметил, что москальские фпа дроны имеют неплохие камеры.
Я тоже сомневаюсь, что кацапы будут насмерть стоять за свои окопы, но речь сейчас не про пехоту, а про круглосуточную разведку безпилотниками для наводки арты и работу фпв безпилотников.
Про всё пропало никто не кричит, для начала нужно узнать о сложившейся после боя ситуации.
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