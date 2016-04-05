Hotab написав:Игорь Алексеевич , скільки потрібно буде стояти на місці, винищуючи укріпрайон, стільки і будуть. Не потрібні оці переминання з ноги на ногу і крики «ну що там? Коли? Що, нема? Ну все ясно , розходимось.»
Здесь прям таки решается исход сражения. Вы из форума не делайте всезнайку)) Разведка раши сидит и читает, что же пишет на форуме Игорь Алексеевич или Hotab
Shaman написав:поки наступ розвивається й інфо обмежена, більш глобальний погляд. багато що з цього тут вже обговорювалося
За время оккупации раша смогла более тщательно подготовится к обороне. При том и первокласснику были известны главные направления наступления ЗСУ.
що вона навчила свою армію захищатися як в Маріуполі? ні. й ніколи не навчить. я неодноразово казав не будуть расєяни битися так, як наші. а самі по собі ці лінії оборони - не так багато важать
а як наші будуть зламувати цю оборону - подивимось. не треба в перший день волати всьо пропало, вони підбили наш танчик
За всё время войны это первые фото и видео уничтожения относительно большого количества нашей техники, которые смогли предоставить росиянчики. Безвозвратные потери или нет узнаем позже. Очень надеюсь ЗСУ смогли провести эвакуацию техники, но и тут есть некоторые противоречивые данные (озвучивать пока не буду).
Так же заметил, что москальские фпа дроны имеют неплохие камеры.
Я тоже сомневаюсь, что кацапы будут насмерть стоять за свои окопы, но речь сейчас не про пехоту, а про круглосуточную разведку безпилотниками для наводки арты и работу фпв безпилотников.
Про всё пропало никто не кричит, для начала нужно узнать о сложившейся после боя ситуации.
Мне кажется, что при любом строительстве ГЭС с последующим образованием водохранилища нельзя обойтись без затопления прибрежных сёл и других населенных пунктов.
Сейчас меня очень напрягает, что продавливают тему разрушения плотины в результате обстрелов. Но никто не может дать доказательств. Любое попадание снарядов в плотину было бы зафиксировано, тк следы от попадания были бы выше линии воды. Так же никто не пытается объямнить как плотина может развалиться сразу в нескольких местах, особенно середина здания машинного зала. Кстати на первом видео облёта ГЭС, которое снималось на рассвете, видно некое задымление в оставшейся части здания машинного зала. Так же стоит обратить внмание на поток воды проходящий через вырванную середину здания маш зала. Из за сильной разницы потоков через середину плотины и через маш зал невозможно поверить в то, что этот поток мог вырвать середину здания установленного на сплошном бетоне.
Короче, складывается ощущение, что в мире просто боятся признать это подрывом, иначе придется признать применение росией оружия массового поражения. Очень непонятна реакция международного сообщества. Начинают танцевать в сторону "усталости гэс", но так как росия начала эту войну, то якобы и "усталость плотины" лежит на ней.
Мне кажется, что при любом строительстве ГЭС с последующим образованием водохранилища нельзя обойтись без затопления прибрежных сёл и других населенных пунктов.
Сейчас меня очень напрягает, что продавливают тему разрушения плотины в результате обстрелов. Но никто не может дать доказательств. Любое попадание снарядов в плотину было бы зафиксировано, тк следы от попадания были бы выше линии воды. Так же никто не пытается объямнить как плотина может развалиться сразу в нескольких местах, особенно середина здания машинного зала. Кстати на первом видео облёта ГЭС, которое снималось на рассвете, видно некое задымление в оставшейся части здания машинного зала. Так же стоит обратить внмание на поток воды проходящий через вырванную середину здания маш зала. Из за сильной разницы потоков через середину плотины и через маш зал невозможно поверить в то, что этот поток мог вырвать середину здания установленного на сплошном бетоне.
Короче, складывается ощущение, что в мире просто боятся признать это подрывом, иначе придется признать применение росией оружия массового поражения. Очень непонятна реакция международного сообщества. Начинают танцевать в сторону "усталости гэс", но так как росия начала эту войну, то якобы и "усталость плотины" лежит на ней.
знову наше нетерпляче - що незрозуміло?
а процедура визнання тієї чи іншої події, особливо якщо немає безпосереднього доступу до місця події - вона кропітка та дуже довга. з Боїнгом все було зрозуміло, а скільки йшло слідство. з Потоками - незрозуміло, й слідство досі йде.
це тільки кацапи вміють на наступний день розкрити таку подію, як вибух на мосту. а ще через день "винні" вже у всьому зізналися. діди з НКВС так працювали, й онуки з ФСБ по-іншому не вміють...